Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Украинец готов покинуть клуб
Украинский защитник Илья Забарный может летом сменить клуб.
По информации источника, Забарный не полностью удовлетворен своим положением в парижском клубе. ПСЖ готов рассмотреть продажу украинца, если потенциальный покупатель предложит сумму, которая устроит чемпионов Франции. Прошлым летом парижане приобрели защитника у «Борнмута» за 54,5 миллиона фунтов стерлингов, а с учетом бонусов сумма трансфера могла вырасти еще на 2,6 миллиона.
В сезоне-2025/26 Забарный был одним из основных игроков ПСЖ в Лиге 1, сыграв 28 матчей, в 26 из которых выходил в стартовом составе.
В то же время в Лиге чемпионов украинец не имел стабильной игровой практики. Он принял участие лишь в семи поединках турнира и не начинал ни одного матча плей-офф в стартовом составе.
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