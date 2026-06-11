Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал

Украинский защитник Илья Забарный может летом сменить клуб.

По информации источника, Забарный не полностью удовлетворен своим положением в парижском клубе. ПСЖ готов рассмотреть продажу украинца, если потенциальный покупатель предложит сумму, которая устроит чемпионов Франции. Прошлым летом парижане приобрели защитника у «Борнмута» за 54,5 миллиона фунтов стерлингов, а с учетом бонусов сумма трансфера могла вырасти еще на 2,6 миллиона.

В сезоне-2025/26 Забарный был одним из основных игроков ПСЖ в Лиге 1, сыграв 28 матчей, в 26 из которых выходил в стартовом составе.

В то же время в Лиге чемпионов украинец не имел стабильной игровой практики. Он принял участие лишь в семи поединках турнира и не начинал ни одного матча плей-офф в стартовом составе.