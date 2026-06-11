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  4. Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Франция
11 июня 2026, 05:32 |
1375
0

Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал

Украинец готов покинуть клуб

11 июня 2026, 05:32 |
1375
0
Забарный принял резонансное решение относительно будущего. ПСЖ отреагировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный
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Украинский защитник Илья Забарный может летом сменить клуб.

По информации источника, Забарный не полностью удовлетворен своим положением в парижском клубе. ПСЖ готов рассмотреть продажу украинца, если потенциальный покупатель предложит сумму, которая устроит чемпионов Франции. Прошлым летом парижане приобрели защитника у «Борнмута» за 54,5 миллиона фунтов стерлингов, а с учетом бонусов сумма трансфера могла вырасти еще на 2,6 миллиона.

В сезоне-2025/26 Забарный был одним из основных игроков ПСЖ в Лиге 1, сыграв 28 матчей, в 26 из которых выходил в стартовом составе.

В то же время в Лиге чемпионов украинец не имел стабильной игровой практики. Он принял участие лишь в семи поединках турнира и не начинал ни одного матча плей-офф в стартовом составе.

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Дмитрий Олийченко Источник: DaveOCKOP
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