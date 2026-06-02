  4. ОФИЦИАЛЬНО. Тедеско возглавил Болонью
02 июня 2026, 14:26 |
Доменико нашел себе новую работу

Getty Images/Global Images Ukraine. Доменико Тедеско

Итальянская «Болонья» официально объявила о назначении Доменико Тедеско на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что со специалистом подписан двухлетний контракт. В соглашении предусмотрена опция продления ещё на один год.

Последним местом работы Доменико Тедеско был турецкий «Фенербахче», который он тренировал с сентября 2025 по май 2026 года. Во главе команды тренер провел 45 матчей, одержав 26 побед и 12 ничьих.

Предыдущим тренером «Болоньи» был Винченцо Итальяно, который недавно официально покинул клуб. В сезоне Серии А 2025/26 «Болонья» под его руководством финишировала на 8-м месте в турнирной таблице, набрав 56 очков в 38 матчах чемпионата Италии. Также команда дошла до полуфиналов Лиги Европы и Кубка Италии.

Серия A Болонья чемпионат Италии по футболу назначение тренера Доменико Тедеско
Дмитрий Вус Источник: ФК Болонья
