ОФИЦИАЛЬНО. Тедеско возглавил Болонью

Итальянская «Болонья» официально объявила о назначении Доменико Тедеско на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что со специалистом подписан двухлетний контракт. В соглашении предусмотрена опция продления ещё на один год.

Последним местом работы Доменико Тедеско был турецкий «Фенербахче», который он тренировал с сентября 2025 по май 2026 года. Во главе команды тренер провел 45 матчей, одержав 26 побед и 12 ничьих.

Предыдущим тренером «Болоньи» был Винченцо Итальяно, который недавно официально покинул клуб. В сезоне Серии А 2025/26 «Болонья» под его руководством финишировала на 8-м месте в турнирной таблице, набрав 56 очков в 38 матчах чемпионата Италии. Также команда дошла до полуфиналов Лиги Европы и Кубка Италии.