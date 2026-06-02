ОФИЦИАЛЬНО. Тедеско возглавил Болонью
Доменико нашел себе новую работу
Итальянская «Болонья» официально объявила о назначении Доменико Тедеско на должность главного тренера первой команды клуба.
Отмечается, что со специалистом подписан двухлетний контракт. В соглашении предусмотрена опция продления ещё на один год.
Последним местом работы Доменико Тедеско был турецкий «Фенербахче», который он тренировал с сентября 2025 по май 2026 года. Во главе команды тренер провел 45 матчей, одержав 26 побед и 12 ничьих.
Предыдущим тренером «Болоньи» был Винченцо Итальяно, который недавно официально покинул клуб. В сезоне Серии А 2025/26 «Болонья» под его руководством финишировала на 8-м месте в турнирной таблице, набрав 56 очков в 38 матчах чемпионата Италии. Также команда дошла до полуфиналов Лиги Европы и Кубка Италии.
Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna ❤️💙— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) June 2, 2026
Benvenuto! 😊
Il comunicato: https://t.co/NIhisr7Zb1#WeAreOne pic.twitter.com/sZVcytLV88
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Форвард Эрен Айдин и азербайджанская «Зира» договорились о сотрудничестве на три года
Футболист не перейдет в Саудовскую Аравию