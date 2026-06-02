ОФИЦИАЛЬНО. Герой орлов. Кристал Пэлас попрощался с Гласнером

Английский клуб «Кристал Пэлас» сообщил об уходе 51-летнего специалиста Оливера Гласнера, контракт которого подходит к завершению.

За полтора года специалист принес «орлам» долгожданные трофеи как в Англии, так и на международном уровне.

Под руководством Гласнера лондонский клуб сенсационно выиграл Кубок Англии (2024/25) и Суперкубок Англии (2025/26).

Финальной точкой стала победа в третьем по значимости европейском турнире – Лиге конференций. «Орлы» в финале обыграли «Райо Вальекано» (1:0) и завоевали свой первый международный трофей.

Сразу после финального матча в Лейпциге Оливер написал прощальное письмо болельщикам.

Прощальные слова Гласнера:

«Я пишу это утром после самого прекрасного вечера в Лейпциге, которым многие из вас смогли насладиться как здесь, так и дома, и надеюсь, что на ваших лицах до сих пор остаются широкие улыбки, как и у нас.

Трудно описать, что я чувствую, покидая «Кристал Пэлас» после последних двух лет, но должен сказать, что для меня было большой честью работать в этом футбольном клубе. Этот период останется со мной на всю жизнь.

Как я сказал на прошлых выходных, я приехал на «Селхерст Парк» чужаком. Теперь я чувствую себя южнолондонцем. Конечно, все болельщики скажут, что их клуб особенный, но «Пэлас» действительно уникален – с особой энергией, уходящей корнями в сообщество, где семья находится в самом центре.

Главное – клуб построен на прочнейшей связи между командой и ее болельщиками. Я чувствую себя счастливым, что прошёл вместе с вами этот невероятный путь за время, проведённое здесь.

Футбол и работа тренера всегда сводятся к результату. Без результатов ты нигде долго не задержишься. Но результаты и даже трофеи – не то, чем я больше всего горжусь. Больше всего я горжусь тем, что был частью команды, которую мы создали вместе, и связью между игроками, тренерским штабом, Стивом и руководством, и, самое главное, вами – болельщиками. Вместе мы верили, что для этого клуба нет ничего невозможного и нет соперника, которого мы не могли бы победить.

Я забираю с собой много счастливых воспоминаний, но особенно выделяется атмосфера, которую вы создавали на «Селхерст Парк» в дни матчей – эмоции, интенсивность, шум; все это было топливом для наших талантливых игроков, позволяя им раскрыться и показывать свой лучший футбол.

Мы сформировали менталитет, что можем конкурировать. Это не означает побеждать в каждом матче, но мы доказали, что «Кристал Пэлас» может бороться с сильнейшими командами дома и по всему континенту.

В Лейпциге мы получили идеальное завершение. Это был матч, который показал, какой стала эта команда – команда, которая не сдаётся и поддерживает друг друга на каждом шагу. Для меня будет большой гордостью наблюдать за вами в Лиге Европы в следующем сезоне, где я знаю, что вы, болельщики, дадите команде все шансы на ещё один успешный сезон.

Я хочу поблагодарить вас за невероятную поддержку, вашу стойкость и, самое главное, вашу веру. Я и дальше буду следить за вашим прогрессом и ждать дальнейших успехов – вы этого заслуживаете.

Всего наилучшего, Оливер Гласнер».

"Palace really is unique, with a distinct energy rooted within the community and family at the core."



A letter from Oliver Glasner to you, the fans 💌 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) June 2, 2026