Турция31 мая 2026, 17:15 |
658
1
Бешикташ договорился о контракте с обидчиком Шахтера
Оливер Гласнер возглавит стамбульскую команду
31 мая 2026, 17:15 |
658
Турецкий «Бешикташ» договорился о контракте с главным тренером «Кристал Пэлас» Оливером Гласнером.
Сообщается, что соглашение рассчитано на два года с опцией продления ещё на год. Годовая зарплата 51-летнего австрийского специалиста в Стамбуле составит 5 млн евро.
Глазнер покинет «Пэлас» после двух лет работы с командой. В текущем сезоне «орлы» финишировали на 15-м месте в АПЛ, однако сумели выиграть Лигу конференций, одолев в полуфинале донецкий «Шахтер».
Ранее сообщалось, что переговоры с Гласнером ведет «Милан».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 мая 2026, 19:41 8
Гол Арсенала в ворота ПСЖ не должен быть засчитан
Хоккей | 31 мая 2026, 07:05 0
Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии
Футбол | 31.05.2026, 10:28
Футбол | 31.05.2026, 08:23
Футбол | 31.05.2026, 16:04
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
неужели в АПЛ никто не дал больше?
Популярные новости
30.05.2026, 06:58 2
31.05.2026, 06:23 1
30.05.2026, 08:57 1
Футбол
30.05.2026, 23:41 4
30.05.2026, 22:05 114
Футбол
30.05.2026, 19:59 7