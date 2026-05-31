Бешикташ договорился о контракте с обидчиком Шахтера

Турецкий «Бешикташ» договорился о контракте с главным тренером «Кристал Пэлас» Оливером Гласнером.

Сообщается, что соглашение рассчитано на два года с опцией продления ещё на год. Годовая зарплата 51-летнего австрийского специалиста в Стамбуле составит 5 млн евро.

Глазнер покинет «Пэлас» после двух лет работы с командой. В текущем сезоне «орлы» финишировали на 15-м месте в АПЛ, однако сумели выиграть Лигу конференций, одолев в полуфинале донецкий «Шахтер».

Ранее сообщалось, что переговоры с Гласнером ведет «Милан».