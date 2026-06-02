Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский тренер: «Настолько громкое падение – это слишком»
Украина. Премьер лига
02 июня 2026, 13:09 | Обновлено 02 июня 2026, 13:48
1762
0

Украинский тренер: «Настолько громкое падение – это слишком»

Александр Кучер раскритиковал Александрию

02 июня 2026, 13:09 | Обновлено 02 июня 2026, 13:48
1762
0
Украинский тренер: «Настолько громкое падение – это слишком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Украинский тренер Александр Кучер подверг критике Александрию за выступление в сезоне 2025/26 Украинской Премьер-лиги.

– Какая команда своими результатами в сезоне 2025/26 вас больше всего разочаровала?

– Конечно, Александрия. Мало кто ожидал, что после серебра они свалятся на предпоследнее место. Разумеется, клуб покинул главный тренер [Руслан Ротань] и многие игроки-лидеры.

Ставка была сделана на молодого и малоопытного наставника [Кирилл Нестеренко], но столь громкое падение – это слишком, – сказал Кучер.

В сезоне 2025/26 Александрия заняла 15-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, но из-за ликвидации львовского Руха сыграет в переходных матчах за право остаться в УПЛ.

По теме:
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Мы достигли той цели, которую ставили перед собой»
Александр Кучер может покинуть Украину после увольнения из Черноморца
Утверждены даты и время начала переходных матчей за путевки в УПЛ
Александр Кучер Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Футбол | 01 июня 2026, 16:09 43
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф

В решающем матче одесская команда обыграла Металлист и опередила Левый Берег

Ринат АХМЕТОВ: «Вы просто марионетки и ни на что не способны»
Футбол | 02 июня 2026, 07:53 44
Ринат АХМЕТОВ: «Вы просто марионетки и ни на что не способны»
Ринат АХМЕТОВ: «Вы просто марионетки и ни на что не способны»

Президент «Шахтера» – о террористах

Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Бокс | 02.06.2026, 04:44
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
Дебют Мальдеры во главе сборной Украины. Мнения авторитетных специалистов
Футбол | 02.06.2026, 14:02
Дебют Мальдеры во главе сборной Украины. Мнения авторитетных специалистов
Дебют Мальдеры во главе сборной Украины. Мнения авторитетных специалистов
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Футбол | 01.06.2026, 20:39
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Источник: Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
31.05.2026, 09:12 10
Футбол
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
01.06.2026, 04:32 1
Футбол
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
31.05.2026, 16:20 92
Теннис
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 18
Футбол
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 14
Футбол
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
02.06.2026, 06:44 32
Хоккей
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
01.06.2026, 02:12 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем