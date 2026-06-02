Украинский тренер: «Настолько громкое падение – это слишком»

Украинский тренер Александр Кучер подверг критике Александрию за выступление в сезоне 2025/26 Украинской Премьер-лиги.

– Какая команда своими результатами в сезоне 2025/26 вас больше всего разочаровала?

– Конечно, Александрия. Мало кто ожидал, что после серебра они свалятся на предпоследнее место. Разумеется, клуб покинул главный тренер [Руслан Ротань] и многие игроки-лидеры.

Ставка была сделана на молодого и малоопытного наставника [Кирилл Нестеренко], но столь громкое падение – это слишком, – сказал Кучер.

В сезоне 2025/26 Александрия заняла 15-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, но из-за ликвидации львовского Руха сыграет в переходных матчах за право остаться в УПЛ.