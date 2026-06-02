Тренер Костюк: «Это будет ключом в матче со Свитолиной»

Сандра Заневская, тренер украинской теннисистки Марты Костюк (WTA 15), поделилась своими ожиданиями от матча своей подопечной в 1/4 финала «Ролан Гаррос» 2026 против Элины Свитолиной (WTA 7).

– Сандра, у вас уже была очень насыщенная неделя на этом турнире, но вы, наверное, очень довольны тем, как Марта ведет себя, как играет на корте, и теперь она уже в четвертьфинале.

– Да, безусловно. Кажется, с самого начала этого грунтового сезона все складывается просто замечательно, все идет хорошо. Энергия прекрасная, атмосфера хорошая. Ну, так бывает, когда ты выигрываешь.

– С чем вы это связываете? Марта не проигрывает в этом грунтовом сезоне, 16 побед подряд. Конечно, уверенность растет, но наверное перед грунтовым сезоном было что-то, над чем вы работали?

– Мне кажется, мы уже некоторое время работаем в правильном направлении. И здесь действительно сложилось много элементов пазла. Ведь дело не только в том, что ты делаешь на корте. Это и физическая сторона, и эмоциональная, а также просто время, которое идет – Марта взрослеет, она растет как личность. Думаю, все это сложилось вместе. Плюс, в теннисе, как мне кажется, нужна еще и немного удачи. Все это сложилось – и вот мы здесь.

– У нас есть хайлайты, и их было много, особенно в вчерашнем матче против Иги. Нам всем бросилось в глаза, насколько расслабленной Марта была на корте. Она даже танцевала в конце первого сета, но главное – давление и статус этого матча ее совсем не сковали.

– Да. Перед матчем я спросила ее, как она себя чувствует, просто чтобы понять, нужно ли нам о чем-то поговорить, нужно ли мне ее как-то подготовить, провести более длинный разговор. А она сказала: «Слушай, я так вдохновлена, я просто хочу выйти и играть». И я подумала: «Замечательно. Мне ничего не нужно делать, не нужно произносить ей мотивационную речь или что-то в этом роде». Она просто была готова и хотела выйти на корт.

– Мне это действительно очень нравится. Нравится, что она такая спокойная. Она как будто стала спокойнее, но при этом остается энергичной, с правильным настроем. Откуда это? Это зрелость, уверенность? Почему она стала немного спокойнее, чем обычно? Потому что иногда она немного теряла контроль, не так ли?

– Да, но это Марта, понимаете? Это часть ее, и мы это любим. Когда я начала с ней работать, я сказала ей, что не хочу менять ее эмоции в том смысле, что не хочу, чтобы она перестала быть эмоциональной теннисисткой. Это важная часть того, какая она как человек. Я просто поняла, что нам нужно найти способ, чтобы она использовала эти эмоции правильно, чтобы они служили ей, а не делали ее уязвимой в важные моменты на корте. И сейчас мы как раз это видим. Эти эмоции помогают ей. Она знает, как использовать их правильно, чтобы они двигали ее вперед, а не сдерживали.

– Это потрясающе. Мне также кажется, что раньше она, возможно, все время пыталась сразу пробить насквозь, а теперь немного лучше понимает игру и ту мощь, которой обладает. Потому что ей не нужно так много рисковать, чтобы создавать соперницам проблемы.

– Да, именно так. И это было важной частью подготовки к этому сезону. Это была моя третья предсезонная подготовка с ней. В первые две мы больше концентрировались на технических изменениях, я действительно хотела довести ее удары до той стадии, когда она может очень свободно бить с обеих сторон. Сейчас мне кажется, что это уже действительно есть. Поэтому большую часть подготовки мы уделили тактической работе и… да, несколько недель – и вот так получилось (улыбается).

– Вы точно можете записать часть заслуги на свой счет! Но я хочу спросить о завтрашнем матче. Важная встреча против Элины Свитолиной. Личные встречи у них равные, они не играли уже несколько лет. Какие у вас ожидания? Может быть, раскроете немного тактики?

– Думаю, Элина сейчас играет очень хорошо, в том смысле, что она довольно свободно бьет по мячу. Поэтому ключом будет не позволить ей диктовать розыгрыши. И, думаю, Марти не стоит бояться входить в более длительные розыгрыши, потому что она любит физическую борьбу и способна ее выдерживать, это нормально. Но в то же время она не должна быть той, кого оттесняют далеко за заднюю линию. Думаю, главная идея на завтра – быть той, кто растягивает соперницу по корту и диктует игру, и при этом спокойно относиться к тому, что будут и более длительные розыгрыши.

– А ментально как ей будет играть с Элиной? Потому что Элина – как старшая сестра для украинских теннисисток. Может быть сложно играть против своего рода кумира. Как, по вашему мнению, Марта с этим справится?

– Думаю, она смотрит на это с положительной стороны. А положительная сторона в том, что две украинки вышли в четвертьфинал, и одна из них будет в полуфинале. Это исторический матч для страны. Марта очень переживает за Украину, она очень близка со своей страной. Поэтому, думаю, для нее это положительный момент.

Матч Элина Свитолина – Марта Костюк состоится 2 июня.