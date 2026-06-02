Фабрицио Романо назвал троих футболистов, которые решили покинуть ПСЖ

Люка Шевалье, Ли Кан Ин и Гонсалу Рамуш решили уйти из-за недостатка игрового времени

Getty Images/Global Images Ukraine. Ли Кан Ин

Французский ПСЖ может потерять троих игроков, которые не пользуются доверием главного тренера Луиса Энрике. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, из-за недостатка игрового времени о трансферах попросили полузащитник Ли Кан Ин (39 матчей, 4 гола, 5 ассистов) и форвард Гонсалу Рамуш (45 матчей, 12 голов, 2 ассиста).

В услугах обоих игроков заинтересован мадридский «Атлетико», который уже связался с парижским клубом, чтобы обсудить детали будущего соглашения и сумму трансферов.

Кроме того, покинуть ПСЖ намерен и французский вратарь Люка Шевалье, который проиграл конкуренцию россиянину Матвею Сафонову и потерял место в стартовом составе.

