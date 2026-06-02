Фабрицио Романо назвал троих футболистов, которые решили покинуть ПСЖ
Люка Шевалье, Ли Кан Ин и Гонсалу Рамуш решили уйти из-за недостатка игрового времени
Французский ПСЖ может потерять троих игроков, которые не пользуются доверием главного тренера Луиса Энрике. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, из-за недостатка игрового времени о трансферах попросили полузащитник Ли Кан Ин (39 матчей, 4 гола, 5 ассистов) и форвард Гонсалу Рамуш (45 матчей, 12 голов, 2 ассиста).
В услугах обоих игроков заинтересован мадридский «Атлетико», который уже связался с парижским клубом, чтобы обсудить детали будущего соглашения и сумму трансферов.
Кроме того, покинуть ПСЖ намерен и французский вратарь Люка Шевалье, который проиграл конкуренцию россиянину Матвею Сафонову и потерял место в стартовом составе.
🚨👋🏼 Kang-in Lee and Gonçalo Ramos plan to leave Paris Saint-Germain in order to get more game time.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026
Atlético Madrid asked for both already months ago, more options expected to follow.
Chevalier situation also one to watch.
