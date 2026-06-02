Легенда Шахтера разнес Козловского: «Какой-то непонятный для меня поступок»

Легендарный защитник донецкого Шахтера Александр Кучер отреагировал на самоликвидацию львовского Руха, решившего прекратить выступления в УПЛ.

– Что скажете о самоликвидации Руха?

– Для меня ситуация с самоликвидацией Руха выглядит нелогично. Я ее просто не могу понять. Сколько лет строить клуб, академию, инфраструктуру и вот так в один момент – раз и обрезали все. Конец. Какой-то непонятный для меня поступок, – сказал Кучер.

В сезоне 2025/26 львовское Рух занял 14 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги и должно было играть в переходных матчах за право остаться в УПЛ, но место львовского клуба займет Александрия.