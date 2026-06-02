  4. Легенда Шахтера разнес Козловского: «Какой-то непонятный для меня поступок»
02 июня 2026, 11:54 |
Легендарный защитник донецкого Шахтера Александр Кучер отреагировал на самоликвидацию львовского Руха, решившего прекратить выступления в УПЛ.

– Что скажете о самоликвидации Руха?

– Для меня ситуация с самоликвидацией Руха выглядит нелогично. Я ее просто не могу понять. Сколько лет строить клуб, академию, инфраструктуру и вот так в один момент – раз и обрезали все. Конец. Какой-то непонятный для меня поступок, – сказал Кучер.

В сезоне 2025/26 львовское Рух занял 14 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги и должно было играть в переходных матчах за право остаться в УПЛ, но место львовского клуба займет Александрия.

дивують такі люди, які не розуміють для чого будувався Рух - команда створювалась щоб трохи відбілити імідж відомого табачного контрабандиста ну і для того щоб під прикриттям команди захопиту дорогу землю під Львовом під свій лакшері курорт.
Уж розніс, так розніс. Прям цеглини на цеглині не залишив. Після такого Козловський повинен самоліквідуватись як найменше..))
