Украина. Премьер лига31 мая 2026, 20:26 | Обновлено 31 мая 2026, 20:27
Рух остался без тренерского штаба после отказа играть за место в УПЛ
Во львовской команде ставку сделают на молодежь
Как стало известно Sport.ua, после того, как «Рух» решил прекратить выступления в УПЛ, команду оставил не только главный тренер Иван Федык, но и его помощники Валентин Слюсар, Ярослав Мартынюк и Андрей Ковтун.
По имеющейся информации «Рух», который в новом сезоне будет выступать во Второй лиге, возглавит 47-летний Богдан Есып, ранее находившийся у руля молодежного состава (U-19). Именно игроки этой команды и составят костяк второлигового «Руха», который планирует начать подготовку в конце июня.
берите его в Динамо для ю21
