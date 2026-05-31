Рух остался без тренерского штаба после отказа играть за место в УПЛ

Как стало известно Sport.ua, после того, как «Рух» решил прекратить выступления в УПЛ, команду оставил не только главный тренер Иван Федык, но и его помощники Валентин Слюсар, Ярослав Мартынюк и Андрей Ковтун.

По имеющейся информации «Рух», который в новом сезоне будет выступать во Второй лиге, возглавит 47-летний Богдан Есып, ранее находившийся у руля молодежного состава (U-19). Именно игроки этой команды и составят костяк второлигового «Руха», который планирует начать подготовку в конце июня.