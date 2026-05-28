  4. После отказа выступать в УПЛ Рух сменит главного тренера
28 мая 2026, 23:43
После отказа выступать в УПЛ Рух сменит главного тренера

Во львовской команде сосредоточятся на подготовке смены

ФК Рух. Иван Федык

Как стало известно Sport.ua, Иван Федык, который был главным тренером «Руха», не собирается возглавлять львовскую команду, которая в новом сезоне планирует выступать во Второй лиге.

По имеющейся информации, у руля может оказаться Богдан Есып, отвечавший за подготовку молодежного состава (U-19). Поскольку за «Рух» в дальнейшем будут выступать преимущественно юные футболисты, то такое назначение было бы логичным.

Что касается игроков, защищавших цвета «Руха» в отчетном сезоне, то подавляющему большинству придется трудоустраиваться в других командах. Опытный Юрий Копына близок к возвращению в «Александрию», а серебряный призер УПЛ – ЛНЗ проявляет интерес к Виталию Роману, Андрею Кителе и бразильскому легионеру Таллесу.

Ранее известный немецкий клуб интересовался полузащитником «Руха».

Сергей Турчак
