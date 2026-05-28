После отказа выступать в УПЛ Рух сменит главного тренера
Во львовской команде сосредоточятся на подготовке смены
Как стало известно Sport.ua, Иван Федык, который был главным тренером «Руха», не собирается возглавлять львовскую команду, которая в новом сезоне планирует выступать во Второй лиге.
По имеющейся информации, у руля может оказаться Богдан Есып, отвечавший за подготовку молодежного состава (U-19). Поскольку за «Рух» в дальнейшем будут выступать преимущественно юные футболисты, то такое назначение было бы логичным.
Что касается игроков, защищавших цвета «Руха» в отчетном сезоне, то подавляющему большинству придется трудоустраиваться в других командах. Опытный Юрий Копына близок к возвращению в «Александрию», а серебряный призер УПЛ – ЛНЗ проявляет интерес к Виталию Роману, Андрею Кителе и бразильскому легионеру Таллесу.
Ранее известный немецкий клуб интересовался полузащитником «Руха».
