Стало известно, где ЛНЗ будет готовиться к новому сезону
«Фиолетовые» поедут в Словению
В расположении черкасского ЛНЗ определились с местом проведения летнего учебно-тренировочного сбора. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».
По официальной информации, футбольный клуб ЛНЗ с 21 июня по 20 июля проведет учебно-тренировочное собрание в двух городах Словении
С 21 июня по 5 июля команда будет базироваться в городе Кранская Гора, а с 5 июля по 20 июля «фиолетовые» переедут в город Блед.
О количестве соперников и дате проведения контрольных матчей будет известно позже. В новом сезоне ЛНЗ сыграет в квалификации Лиги конференций.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридский клуб намерен попрощаться с украинцем и оформить трансфер француза Эвена Жауэна
Джастин Лонвейк вернется в Киев, чтобы пройти медосмотр и присоединиться к команде