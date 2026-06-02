Стало известно, где ЛНЗ будет готовиться к новому сезону

В расположении черкасского ЛНЗ определились с местом проведения летнего учебно-тренировочного сбора. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

По официальной информации, футбольный клуб ЛНЗ с 21 июня по 20 июля проведет учебно-тренировочное собрание в двух городах Словении

С 21 июня по 5 июля команда будет базироваться в городе Кранская Гора, а с 5 июля по 20 июля «фиолетовые» переедут в город Блед.

О количестве соперников и дате проведения контрольных матчей будет известно позже. В новом сезоне ЛНЗ сыграет в квалификации Лиги конференций.