Стало известно, где ЛНЗ будет готовиться к новому сезону

ФК ЛНЗ

В расположении черкасского ЛНЗ определились с местом проведения летнего учебно-тренировочного сбора. Об этом пишет клубная пресс-служба «фиолетовых».

По официальной информации, футбольный клуб ЛНЗ с 21 июня по 20 июля проведет учебно-тренировочное собрание в двух городах Словении

С 21 июня по 5 июля команда будет базироваться в городе Кранская Гора, а с 5 июля по 20 июля «фиолетовые» переедут в город Блед.

О количестве соперников и дате проведения контрольных матчей будет известно позже. В новом сезоне ЛНЗ сыграет в квалификации Лиги конференций.

учебно-тренировочные сборы ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Лига конференций
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
