Туран обратился к Конопле после ухода украинца из Шахтера

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 июня 2026, 08:58 |
Арда расхвалил Ефима

ФК Шахтер Донецк

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран лаконично обратился к Ефиму Конопле, перебравшемуся в немецкую Бундеслигу, будет выступать за Боруссию М.

«Мой дорогой брат, от всего сердца желаю тебе и твоей семье всяческих успехов. Я тебя очень люблю. Это был невероятный год, и я искренне счастлив, что встретил тебя. Пусть все трофеи, удача и счастье будут с тобой. Желаю тебе только всего лучшего», – написал Туран.

Ефим довольно лаконично ответил тренеру в комментариях: «Очень ценю это, мой брат, с первого дня. Люблю тебя и всегда буду с вами всеми», – написал Ефим.

Конопля продолжит карьеру в составе «Боруссии» Менхенгладбах, срок соглашения между сторонами оставляет 3 года.

Олег Вахоцкий Источник: Instagram
