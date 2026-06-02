Туран обратился к Конопле после ухода украинца из Шахтера

Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран лаконично обратился к Ефиму Конопле, перебравшемуся в немецкую Бундеслигу, будет выступать за Боруссию М.

«Мой дорогой брат, от всего сердца желаю тебе и твоей семье всяческих успехов. Я тебя очень люблю. Это был невероятный год, и я искренне счастлив, что встретил тебя. Пусть все трофеи, удача и счастье будут с тобой. Желаю тебе только всего лучшего», – написал Туран.

Ефим довольно лаконично ответил тренеру в комментариях: «Очень ценю это, мой брат, с первого дня. Люблю тебя и всегда буду с вами всеми», – написал Ефим.

Конопля продолжит карьеру в составе «Боруссии» Менхенгладбах, срок соглашения между сторонами оставляет 3 года.