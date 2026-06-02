  4. В Карпатах вновь заговорили про трансфер Домчака: «Это стало сюрпризом»
02 июня 2026, 09:23
В Карпатах вновь заговорили про трансфер Домчака: «Это стало сюрпризом»

Богдан Шуст рассказал о сильных сторонах Назара Домчака

Тренер голкиперов львовских Карпат Богдан Шуст рассказал о сильных сторонах Назара Домчака, недавно перебравшегося в расположение Славии (Прага).

– Богдан, как отреагировал вратарский цех Карпат на переход Домчака?

– Это стало сюрпризом, честно скажу. С другой стороны, игровой потенциал Назара был заметно невооруженным глазом, когда я впервые увидел его в УФК Тараса Павлиша.

– В чем это проявлялось?

– Поведение в коллективе, во время игры, харизматичность. Также отмечу коммуникацию с партнерами в течение всего матча. Не у многих она есть, но в Назаре первой бросилась мне в глаза.

Когда Назар пришел в U-19, попал в сильную команду, на фоне которой трудно было оценить его прогресс. Не каждый парень из U-19 готов перейти во взрослый футбол, чтобы играть под большим давлением. Ему очень помогли характер и выступления за Карпаты-2 во Второй лиге. Год со взрослыми мужиками сыграл очень важную роль в его становлении.

Назар в силу определенных обстоятельств начал привлекаться к тренировкам с основой. Работая с Кемкиным и Кинарейкиным, Назар увидел, как быстро все может измениться в футболе. Саша отыграл первый круг как основной вратарь, но Яша продолжал работать с бешеной отдачей – мы этого не могли не заметить, и в конце концов получил свой шанс.

В силу своего возраста Назар много слушал, но кое-что мог пропустить мимо ушей, доверяя больше фактам. В какой-то момент он понял, что наши слова нашли свое отражение в реальности, это изменило его подход и отношение к работе.

Назар заразился примером Кинарейкина, на дистанции выигравшего конкуренцию у Саши, когда казалось, что шансов вообще нет. Этот момент стал поворотным для Домчака, увидевшего, что в силу обстоятельств ты можешь полгода сидеть, а затем получить свой шанс и уже не отдать свое место.

Еще одна поворотная история произошла, когда мы заявили его на матч с Кривбассом. Тогда Шах, с которым он играл за U-19, забил свои первые голы в УПЛ и весь стадион скандировал его фамилию. Мы с Юрием Степановичем стояли у Назара и спросили: «Хотел бы, чтобы твоя фамилия так же скандировали?». У него глаза округлились. «Да», – отвечает. Тогда я сказал ему, что год спустя он вполне может быть на его месте.

– Ваши слова, как оказалось, стали пророческими...

– Это не было что-то удивительное, поскольку при каденции Лупашка много молодежи играло. Назар начал с нами работать, спускаясь по практике в U-19. Он доверился нам, усердно работал и когда за Кинарейкиным пришел Вильярреал, мы были уверены в том, чтобы начать наигрывать Домчака под основу. Понимали, что это будет вызовом, ведь он того уровня еще не видел. Уверенности, что он закроет позицию основного голкипера, не было, – сказал Богдан.

Богдан Шуст Карпаты Львов Славия Прага чемпионат Чехии по футболу трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Таблица Первой лиги. Черноморец вышел в УПЛ, определены пары плей-офф
Андреа МАЛЬДЕРА: «Этот футболист – просто брависсимо»
кейс Домчака это пример другим клубам, что если они хотят продавать своих игроков, то их надо ставить в основу очень молодыми. Любой игрок 18-19 лет попадая в основу сразу оказывается в центре внимания скаутов. Будь Домчак года на три старше, никто бы за него и 1 млн не дал.
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
«Это неуважение к футболисту». Безус – об игре Ярмоленко в сборной
Рико ВЕРХОВЕН: «Усика все списали, но не стоит забывать, что...»
