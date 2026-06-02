Грузия – Украина. 1/4 финала ЧЕ по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

2 июня в 20:00 сборная Украины проводит матч 1/4 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Грузии.

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

Победитель матча Грузия – Украина выйдет в полуфинал на лучшего в паре Венгрия – Болгария.

31 мая сборная Украины выиграла матч 1/8 финала против команды Португалии (3:1) и вышла в четвертьфинал.

Ранее в группе C Украина заняла первое место (7 очков), переиграв Бельгию (4:0) и Турцию (3:2) и сыграв вничью с Сербией (1:1).

ЧЕ-2026 по мини-футболу

Братислава (Словакия), 27.05–04.06.2026

1/4 финала (по сетке)

02.06. 18:30. Венгрия – Болгария

02.06. 20:00. Грузия – Украина

02.06. 21:30. Румыния – Сербия

02.06. 23:00. Чехия – Азербайджан

Заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу

Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)

Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицина (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)

Главный тренер: Александр Бондарь

Матчи сборной Украины в прямом эфире транслирует Kyivstar TV

