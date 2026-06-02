Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Грузия – Украина. 1/4 финала ЧЕ по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Другие новости
02 июня 2026, 03:12 | Обновлено 02 июня 2026, 03:13
29
0

Грузия – Украина. 1/4 финала ЧЕ по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 2 июня в 20:00 матч плей-офф чемпионата Европы в Братиславе

02 июня 2026, 03:12 | Обновлено 02 июня 2026, 03:13
29
0
Грузия – Украина. 1/4 финала ЧЕ по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE
Minifootball Ukraine

2 июня в 20:00 сборная Украины проводит матч 1/4 финала ЧЕ-2026 по мини-футболу против команды Грузии.

Чемпионат Европы 2026 по мини-футболу проходит с 27 мая по 4 июня в Братиславе, столице Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель матча Грузия – Украина выйдет в полуфинал на лучшего в паре Венгрия – Болгария.

31 мая сборная Украины выиграла матч 1/8 финала против команды Португалии (3:1) и вышла в четвертьфинал.

Ранее в группе C Украина заняла первое место (7 очков), переиграв Бельгию (4:0) и Турцию (3:2) и сыграв вничью с Сербией (1:1).

ЧЕ-2026 по мини-футболу

Братислава (Словакия), 27.05–04.06.2026

1/4 финала (по сетке)

  • 02.06. 18:30. Венгрия – Болгария
  • 02.06. 20:00. Грузия – Украина
  • 02.06. 21:30. Румыния – Сербия
  • 02.06. 23:00. Чехия – Азербайджан

Заявка сборной Украины на ЧЕ-2026 по мини-футболу

Вратари: 1. Ярослав Морикишка (FC Dizbud), 71. Мирослав Магурский (FC Otamany)

Полевые игроки: 3. Андрей Заграничный (FC Andezit), 5. Андрей Ковальчук (FC Andezit), 6. Станислав Гнатковский (FC Perevozka), 7. Михаил Грицина (FC Andezit), 9. Вадим Иванов (FC Lowcy), 10. Дмитрий Сорокин (FC Andezit), 11. Никита Синицын (FC Andezit), 13. Дмитрий Клочко (FC Sarmat), 20. Сергей Лапа (FC Andezit), 21. Андрей Цопа (FC Andezit), 22. Игорь Тихненко (FC Andezit), 29. Александр Колесников (FC Sarmat), 30. Денис Бланк (FC Fakel / FC Elektrowozniak), 69. Александр Тарасюк (FC Andezit), 77. Артем Сохацкий (FC Rukh Media)

Главный тренер: Александр Бондарь

Грузия – Украина. 1/4 финала ЧЕ по мини-футболу. Смотреть онлайн LIVE

Матчи сборной Украины в прямом эфире транслирует Kyivstar TV

📺 Видеотрансляция

Инфографика

По теме:
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Украина в игре: определены все пары 1/4 финала
Украина – Португалия – 3:1. Вышли в четвертьфинал ЧЕ. Видео голов и обзор
Украина переиграла Португалию и вышла в четвертьфинал ЧЕ по мини-футболу
мини-футбол Александр Бондарь смотреть онлайн чемпионат Европы по мини-футболу сборная Украины по мини-футболу Грузия - Украина
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Австрия в домашнем спарринге в меньшинстве переиграла другого участника ЧМ
Футбол | 01 июня 2026, 23:47 0
Австрия в домашнем спарринге в меньшинстве переиграла другого участника ЧМ
Австрия в домашнем спарринге в меньшинстве переиграла другого участника ЧМ

Единственный в матче гол в ворота Туниса забил Марсель Забитцер

Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Футбол | 01 июня 2026, 04:32 0
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов

Украинец поднял «ушастого» после финального свистка

В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
Бокс | 01.06.2026, 08:25
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Бокс | 01.06.2026, 03:44
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Контракт согласован. Фабрицио Романо назвал новый клуб Зубкова
Футбол | 01.06.2026, 22:37
Контракт согласован. Фабрицио Романо назвал новый клуб Зубкова
Контракт согласован. Фабрицио Романо назвал новый клуб Зубкова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
Забарный после победы в Лиге чемпионов получит от ПСЖ безумные деньги
31.05.2026, 09:12 10
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 5
Бокс
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
Камбек! Свитолина дожала Бенчич в 1/8 финала Ролан Гаррос и вышла на Костюк
31.05.2026, 16:20 92
Теннис
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 6
Футбол
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем