Появился клуб, готовый заплатить за Цыганкова больше, чем Аякс

Турецкий «Трабзонспор» продолжает активно работать над трансфером вингера сборной Украины и испанской «Жироны» Виктора Цыганкова.

По информации турецких источников, клуб из Трабзона прилагает максимум усилий, чтобы завершить переход украинского футболиста уже в ближайшее время. Сообщается, что руководство «бордо-синих» улучшило свое предложение, а общая сумма сделки с учетом бонусов может достичь 10 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Цыганкову со стороны нескольких клубов, в частности амстердамского «Аякса», однако именно «Трабзонспор» в настоящее время демонстрирует наибольшую активность в борьбе за украинского вингера.