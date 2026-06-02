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  4. Появился клуб, готовый заплатить за Цыганкова больше, чем Аякс
Турция
02 июня 2026, 23:42 |
999
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Появился клуб, готовый заплатить за Цыганкова больше, чем Аякс

«Трабзонспор» направил улучшенное предложение по трансферу украинца

02 июня 2026, 23:42 |
999
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Появился клуб, готовый заплатить за Цыганкова больше, чем Аякс
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Турецкий «Трабзонспор» продолжает активно работать над трансфером вингера сборной Украины и испанской «Жироны» Виктора Цыганкова.

По информации турецких источников, клуб из Трабзона прилагает максимум усилий, чтобы завершить переход украинского футболиста уже в ближайшее время. Сообщается, что руководство «бордо-синих» улучшило свое предложение, а общая сумма сделки с учетом бонусов может достичь 10 миллионов евро.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Цыганкову со стороны нескольких клубов, в частности амстердамского «Аякса», однако именно «Трабзонспор» в настоящее время демонстрирует наибольшую активность в борьбе за украинского вингера.

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трансферы Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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