Жирона получила официальное предложение о трансфере Цыганкова

Будущее Виктора Цыганкова в «Жироне» остается неопределенным после вылета команды в Сегунду.

По эксклюзивной информации, турецкий «Трабзонспор» уже сделал официальное предложение каталонскому клубу по трансферу украинского вингера. Турки готовы заплатить за Цыганкова 5,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист не против продолжить карьеру в Турции, а «Трабзонспор» давно следит за ситуацией вокруг украинца.

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.