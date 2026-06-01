  4. Жирона получила официальное предложение о трансфере Цыганкова
01 июня 2026, 00:02
Жирона получила официальное предложение о трансфере Цыганкова

«Трабзонспор» стремится приобрести Виктора Цыганкова

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Будущее Виктора Цыганкова в «Жироне» остается неопределенным после вылета команды в Сегунду.

По эксклюзивной информации, турецкий «Трабзонспор» уже сделал официальное предложение каталонскому клубу по трансферу украинского вингера. Турки готовы заплатить за Цыганкова 5,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист не против продолжить карьеру в Турции, а «Трабзонспор» давно следит за ситуацией вокруг украинца.

В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Экс-игрок сборной Украины назвал лучшего игрока матча с поляками
Може досить вже цю маячню про Трабзонспор постити? По-перше - за Циганкова Жирона буде просити в 3-4 рази більше (і ці вимоги будуть задоволені). По-друге - Віктора навряд в найближчі 4-5 років зацікавить Туреччина. Залиште це для ветеранів та зіркових вихованців Шахтаря.
Джерело абсолютний ноунейм Х канал 
Костюк впервые переиграла Свентек и пробилась в четвертьфинал Ролан Гаррос!
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Усику официально запретили провести крупный бой
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Ребров получил три официальных предложения и принял громкое решение
ВИДЕО. В Динамо прибыл нападающий сборной Украины и выступил с обращением
