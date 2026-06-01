Жирона получила официальное предложение о трансфере Цыганкова
«Трабзонспор» стремится приобрести Виктора Цыганкова
Будущее Виктора Цыганкова в «Жироне» остается неопределенным после вылета команды в Сегунду.
По эксклюзивной информации, турецкий «Трабзонспор» уже сделал официальное предложение каталонскому клубу по трансферу украинского вингера. Турки готовы заплатить за Цыганкова 5,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что 28-летний футболист не против продолжить карьеру в Турции, а «Трабзонспор» давно следит за ситуацией вокруг украинца.
В текущем сезоне Виктор Цыганков сыграл 34 матча, в которых забил семь голов и сделал четыре ассиста.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Польская сборная вынуждена была капитулировать перед Трубиным
В матче с Польшей капитанскую повязку получит Ярмоленко