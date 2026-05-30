Ванату и Цыганкову нашли идеальный чемпионат после катастрофы Жироны

Бывший игрок сборной Украины Виктор Леоненко дал совет форварду Владиславу Ванату и вингеру Виктору Цыганкову после вылета «Жирона» из элитного дивизиона:

«Когда команды вылетают, то начинают продавать игроков, чтобы отбить деньги. Потому думаю, Ваната и Цыганкова точно продадут. В Серии А или английском чемпионате им делать нечего.

Цыганков в Ла Лиге практически все время травмирован, а что будет в Англии представить страшно. Здесь нужно угадывать с клубом и чемпионатом. Думаю, им следует оставаться в Испании.

Посмотрите на Довбика – поперся в Италию и вообще пропал! Хотя он забивал, в отличие от того же Яремчука», – подытожил Леоненко.

В нынешнем сезоне Ванат провел 29 матчей за «Жирону», забил десять голов и отдал два ассиста. В активе Цыганкова – 34 игры, семь забитых мячей и пять результативных передач.