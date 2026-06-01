18 голов за сезон. Заря нацелилась на полузащитника

Украинский полузащитник «Куликов-Белки» Даниил Волков привлекает внимание «Зари». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, клубы уже ведут переговоры по трансферу 23-летнего футболиста, который стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона Второй лиги. Ранее Волков привлекал внимание «Александрии».

В текущем сезоне на счету Даниила Волкова 18 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 18 результативными ударами. Все свои голы хавбек забил во Второй лиге.

