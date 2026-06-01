  4. Стало известно, сколько спаррингов Заря сыграет в Словении
01 июня 2026, 14:04
Как стало известно Sport.ua, во время подготовки к новому сезону футболисты «Зари» на сборе в Словении сыграют восемь контрольных матчей, первый запланирован на 30 июня.

По имеющейся информации, переговоры с потенциальными спарринг-партнерами еще ведутся, но достигнута предварительная договоренность с грандом хорватского футбола – загребским «Динамо».

Важно, что среди соперников луганчан будут представители разных стран, с разной игровой философией и полученный опыт обязательно пригодится подопечным Виктора Скрипника в чемпионате УПЛ.

Ранее сообщалось, что луганская «Заря» ведет переговоры о сохранении в составе Навина Малыша.

