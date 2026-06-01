Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинец, который принадлежит Динамо, может не вернуться в киевский клуб
Украина. Премьер лига
01 июня 2026, 11:51 |
Украинец, который принадлежит Динамо, может не вернуться в киевский клуб

Луганская «Заря» ведет переговоры о сохранении в своем составе полузащитника Навина Малыша

ФК Динамо Киев. Навин Малыш

Полузащитник киевского «Динамо» Навин Малыш может не вернуться в расположение «бело-синих» после завершения нынешнего сезона. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

В июле 2025 года украинец присоединился к луганской «Заре», где выступал на правах аренды – провел 17 матчей и отметился одним результативным ударом.

Главный тренер луганского клуба Виктор Скрипник заинтересован в услугах 22-летнего футболиста, поэтому стороны ведут переговоры о продлении арендного соглашения.

Контракт Малыша с «Динамо» истекает в декабре 2026 года. В составе первой команды «бело-синих» Навин провел шесть матчей – в Премьер-лиге, Кубке Украины и квалификации Лиги чемпионов.

Трансферная стоимостт талантливого полузащитника составляет 200 тысяч евро.

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
