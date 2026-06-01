ВИДЕО. Медицинский кар сбил игрока прямо на поле
В эквадорской лиге водитель медицинского транспортного средства травмировал игрока
Второй дивизион эквадорской лиги редко попадает в заголовки новостей профессионального футбольного мира, но в минувшие выходные он подарил нам один из самых смешных роликов за последнее время.
В воскресенье днем на поле вышли «Эль-Насьональ» и «Портовьехо». Ситуация для гостей резко изменилась к худшему, в прямом смысле слова, на 72-й минуте. Один из полевых игроков клуба получил травму, которая, судя по всему, была серьезной, поскольку его увозили с поля на медицинском каре.
Когда транспорт медленно покидал поле, другой игрок «Портовьехо», Эдисон Кайседо, явно не обращавший внимания на окружающую обстановку, встал прямо перед ним, и кар зацепил бедро футболиста. Через несколько минут, проведенных на газоне, Кайседо вернулся в игру.
🚑❌A Edison Caicedo jugador de Liga de Portoviejo lo atropelló el carrito de asistencia médica en pleno partido ante El Nacional.— Bryan Diaz Sports (@bryandiazec18) May 31, 2026
Salió el blooper de la semana en la Serie B de Ecuador ⚽️🇪🇨
📽️Zapping Sports pic.twitter.com/giwTKq9uUp
