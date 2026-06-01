Второй дивизион эквадорской лиги редко попадает в заголовки новостей профессионального футбольного мира, но в минувшие выходные он подарил нам один из самых смешных роликов за последнее время.

В воскресенье днем на поле вышли «Эль-Насьональ» и «Портовьехо». Ситуация для гостей резко изменилась к худшему, в прямом смысле слова, на 72-й минуте. Один из полевых игроков клуба получил травму, которая, судя по всему, была серьезной, поскольку его увозили с поля на медицинском каре.

Когда транспорт медленно покидал поле, другой игрок «Портовьехо», Эдисон Кайседо, явно не обращавший внимания на окружающую обстановку, встал прямо перед ним, и кар зацепил бедро футболиста. Через несколько минут, проведенных на газоне, Кайседо вернулся в игру.

ВИДЕО. Медицинский кар сбил игрока прямо на поле