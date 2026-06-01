Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер предложил краткосрочный контракт нидерландскому защитнику
Италия
01 июня 2026, 22:57 |
191
0

Интер предложил краткосрочный контракт нидерландскому защитнику

Стефан Де Врей может продолжить защищать цвета итальянского клуба

01 июня 2026, 22:57 |
191
0
Интер предложил краткосрочный контракт нидерландскому защитнику
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефан Де Врей

«Интер» предложил нидерландскому защитнику Стефану Де Врею краткосрочный контракт. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб намерен продлить сотрудничество с 31-летним футболистом. Окончательное решение остается за нидерландцем, у которого есть предложения от разных европейских клубов.

В текущем сезоне на счету Стефана Де Врея 17 матчей на клубном уровне, без результативных действий. Его контракт с «Интером» подходит к концу 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Интеру» приобрести Магуайра.

По теме:
Спортинг опередил итальянских грандов в борьбе за игрока-открытие Серии В
Контракт согласован. Фабрицио Романо назвал новый клуб Зубкова
ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд продлил контракты с тремя футболистами
Стефан Де Врей Интер Милан Фабрицио Романо продление контракта чемпионат Италии по футболу Серия A
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
Бокс | 01 июня 2026, 08:25 5
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном

Сулейман считает, что на момент остановки боя был ничейный результат

После провала с Альваресом Барселона переключилась на топ-звезду
Футбол | 01 июня 2026, 23:19 1
После провала с Альваресом Барселона переключилась на топ-звезду
После провала с Альваресом Барселона переключилась на топ-звезду

Форвард «Баварии» Гарри Кейн может заменить Роберта Левандовски в «Барселоне»

Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 01.06.2026, 17:09
Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Бокс | 01.06.2026, 03:44
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Футбол | 01.06.2026, 07:35
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
01.06.2026, 10:31 18
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 5
Бокс
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 227
Футбол
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем