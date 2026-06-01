Интер предложил краткосрочный контракт нидерландскому защитнику
Стефан Де Врей может продолжить защищать цвета итальянского клуба
«Интер» предложил нидерландскому защитнику Стефану Де Врею краткосрочный контракт. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, итальянский клуб намерен продлить сотрудничество с 31-летним футболистом. Окончательное решение остается за нидерландцем, у которого есть предложения от разных европейских клубов.
В текущем сезоне на счету Стефана Де Врея 17 матчей на клубном уровне, без результативных действий. Его контракт с «Интером» подходит к концу 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Юнайтед» предложил «Интеру» приобрести Магуайра.
