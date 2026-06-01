Интер предложил краткосрочный контракт нидерландскому защитнику

«Интер» предложил нидерландскому защитнику Стефану Де Врею краткосрочный контракт. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб намерен продлить сотрудничество с 31-летним футболистом. Окончательное решение остается за нидерландцем, у которого есть предложения от разных европейских клубов.

В текущем сезоне на счету Стефана Де Врея 17 матчей на клубном уровне, без результативных действий. Его контракт с «Интером» подходит к концу 30 июня 2026 года.

