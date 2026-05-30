  4. МЮ предложил Интеру приобрести Магуайра
30 мая 2026, 22:35 |
МЮ предложил Интеру приобрести Магуайра

Миланцы хотят молодого защитника

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Магуайр

Представители «Манчестер Юнайтед» предложили миланскому «Интеру» приобрести их 33-летнего центрального защитника Гарри Магуайра.

Сообщается, что итальянский клуб пока не ответил отказом, однако рассматривает другой вариант усиления линии защиты. В частности, в Милане считают приоритетным подписание защитника «Удинезе» Умара Соле. Руководство «Интера» планирует предложить французу долгосрочный контракт.

Магуайр лишь в марте подписал с МЮ новый контракт до 2027 года. На его счету два гола и две голевые передачи в 25 матчах за клуб во всех турнирах текущего сезона. Его трансферная стоимость оценивается в 10 млн евро.

Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед Интер Милан трансферы чемпионат Италии по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Умар Соле
Андрей Плыгун Источник: La Gazzetta dello Sport
