Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер вернул сына Деяна Станковича, потеряв на нем 13,5 млн евро за год
Италия
27 мая 2026, 23:42 |
Александар Станкович возвращается в «Интер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александар Станкович

Опорный полузащитник Александар Станкович возвращается в «Интер», который активировал пункт о выкупе контракта 20-летнего серба с «Брюгге». Воспитанник миланского клуба едет на «Джузеппе Меацца» за 23 млн евро.

Медицинское обследование успешно пройдено, а соглашение будет рассчитано до лета 2031 года. В ближайшие дни «Интер» решит, оставить ли его в основном составе или отдать в аренду в Премьер-лигу, где активно интересовались талантливым хавбеком.

Сын Деяна Станковича был продан в «Брюгге» год назад за 9,5 млн евро.

Александар Станкович Интер Милан Брюгге Деян Станкович Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу трансферы Серии A чемпионат Бельгии по футболу
Руслан Полищук Источник: Николо Скира
