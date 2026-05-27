Интер вернул сына Деяна Станковича, потеряв на нем 13,5 млн евро за год

Опорный полузащитник Александар Станкович возвращается в «Интер», который активировал пункт о выкупе контракта 20-летнего серба с «Брюгге». Воспитанник миланского клуба едет на «Джузеппе Меацца» за 23 млн евро.

Медицинское обследование успешно пройдено, а соглашение будет рассчитано до лета 2031 года. В ближайшие дни «Интер» решит, оставить ли его в основном составе или отдать в аренду в Премьер-лигу, где активно интересовались талантливым хавбеком.

Сын Деяна Станковича был продан в «Брюгге» год назад за 9,5 млн евро.