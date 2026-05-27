20-я команда АПЛ заработала в 5 раз больше победителя Серии А

Финансовая мощь Английской Премьер-лиги становится просто невероятной. «Вулверхэмптон» заработает почти в пять раз больше от вылета, чем «Интер» за победу в Серии А в этом сезоне.

Ожидается, что после вылета «Вулверхэмптон» получит около 140 млн евро за счет доходов от телевизионных трансляций Премьер-лиги и компенсационных выплат. В то же время итальянский чемпион, «Интер» заработает около 30 миллионов евро за триумф в Серии А и в виде доходов от внутренних телевизионных трансляций.

Клуб Премьер-лиги, вылетевший из высшего дивизиона и зарабатывающий значительно больше, чем чемпионы Италии, – факт, описывающий текущее состояние финансов европейского футбола.