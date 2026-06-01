Франция01 июня 2026, 21:50 | Обновлено 01 июня 2026, 21:55
ОФИЦИАЛЬНО. Монако попрощался с главным тренером
Себастьен Поконьоли покинул клуб
Бельгийский специалист Себастьен Поконьоли покинул пост главного тренера «Монако». Об этом сообщает пресс-служба «монегасков».
38-летний специалист возглавил команду в октябре 2025 года. Под его управлением «Монако» вышел в 1/16 финала Лиги чемпионов, откуда вылетел от «ПСЖ», а чемпионат Франции завершил на 7-м месте с 54 набранными очками.
Следующий еврокубковый сезон команда начнет в квалификации Лиги конференций.
Ранее Фабрицио Романо назвал нового главного тренера «Монако».
