  ОФИЦИАЛЬНО. Монако попрощался с главным тренером
01 июня 2026, 21:50 | Обновлено 01 июня 2026, 21:55
ОФИЦИАЛЬНО. Монако попрощался с главным тренером

Себастьен Поконьоли покинул клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьен Поконьоли

Бельгийский специалист Себастьен Поконьоли покинул пост главного тренера «Монако». Об этом сообщает пресс-служба «монегасков».

38-летний специалист возглавил команду в октябре 2025 года. Под его управлением «Монако» вышел в 1/16 финала Лиги чемпионов, откуда вылетел от «ПСЖ», а чемпионат Франции завершил на 7-м месте с 54 набранными очками.

Следующий еврокубковый сезон команда начнет в квалификации Лиги конференций.

Ранее Фабрицио Романо назвал нового главного тренера «Монако».

