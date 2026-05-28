Филипе Луис нашел себе клуб в Европе. Достигнуто соглашение

Бразильский специалист Филипе Луис возглавит «Монако». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 38-летний коуч и французский клуб согласовали контракт. Его длительность рассчитана до лета 2028 года.

С марта 2026 год Филипе Луис не работал с каким-либо клубом, до этого он возглавлял бразильский «Фламенго». У руля монегасков бразилец заменит Себастьена Поконьоли.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» продаст форварда в «Монако».