  4. Филипе Луис нашел себе клуб в Европе. Достигнуто соглашение
28 мая 2026, 12:58 | Обновлено 28 мая 2026, 14:03
Филипе Луис нашел себе клуб в Европе. Достигнуто соглашение

Бразильский специалист возглавит французский «Монако»

Getty Images/Global Images Ukraine. Филипе Луис

Бразильский специалист Филипе Луис возглавит «Монако». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 38-летний коуч и французский клуб согласовали контракт. Его длительность рассчитана до лета 2028 года.

С марта 2026 год Филипе Луис не работал с каким-либо клубом, до этого он возглавлял бразильский «Фламенго». У руля монегасков бразилец заменит Себастьена Поконьоли.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» продаст форварда в «Монако».

Филипе Луис Монако чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) назначение тренера Фламенго Себастьен Поконьоли
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
