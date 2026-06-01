Линекер встал на защиту Арсенала: «ПСЖ иначе не победить»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер доволен победой «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов, но также признает, что у «канониров» была только одна стратегия игры в том матче.

«Как абсолютно нейтральный наблюдатель, я бы сказал, что это победа позитивного футбола над негативным», – сказал Линекер, бывший нападающий заклятого соперника «Арсенала» – «Тоттенхэма». «Я бы сказал, что определенно лучшая команда снова выиграла турнир. Если смотреть на игру как болельщик, не имеющий личной заинтересованности, я думаю, что «Арсеналу» пришлось играть именно так, потому что иначе он бы не победил «ПСЖ», но в то же время я думаю, что победил футбол».

«Я понимаю, что существуют разные способы игры, и нет ничего плохого в оборонительной игре. Но в то же время футбол – это развлечение, и вы хотите видеть команды, которые действительно позитивны, креативны, имеют лучших игроков и показывают великолепный футбол. Я думаю, что в этом сезоне такими тремя командами были «ПСЖ», «Бавария» и «Барселона».

После победы на групповом этапе и беспроигрышной серии в этом году в основное время, «Арсенал» потерпел поражение в серии пенальти в субботу после промахов Эберечи Эзе и Габриэла.