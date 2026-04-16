16 апреля 2026, 19:27 | Обновлено 16 апреля 2026, 19:38
Роналду не выдержал правды о Месси и отписался – Линекер

Гари Линекер намекнул, что Криштиану Роналду на него обиделся

Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Линекер

Легендарный в прошлом игрок «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер предположил причину, почему форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду отписался от него в социальных сетях. Англичанин остался непоколебим в своем мнении, что Лионель Месси представляет собой вершину футбольного мира. Аргентинец – «любимый игрок всех времен» Линекера.

Размышляя о решении Роналду отписаться от него в Instagram, Линекер пошутил, что «переживет» разочарование: «Он меня не очень любит, Криштиану Роналду. Я не расстроил его ничем из того, что сказал о нем, кроме того факта, что я честен и в целом считаю Месси лучшим футболистом. Он отписался от меня в Instagram. Я переживу это. Он мне всегда будет нравиться. Я встречался с ним много раз. Я знаю, что он ко мне неравнодушен. Но это нормально. И на этой ноте… Пожалуйста, Криштиану… позвони мне. Давай снова будем друзьями».

Гари Линекер – лучший бомбардир сборной Англии на чемпионатах мира (10 голов), Криштиану Роналду – пятикратный обладатель «Золотого мяча».

Гари Линекер Криштиану Роналду Лионель Месси
Оцените материал
