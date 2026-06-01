Сапронов назвал фаворитку украинского дерби в четвертьфинале Ролан Гаррос

Украинский функционер Юрий Сапронов поделился своими ожиданиями от матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» 2026 между Элиной Свитолиной (WTA 7) и Мартой Костюк (WTA 15).

– Впервые в четвертьфинале турнира Большого шлема сойдутся две украинки. О чем это говорит об украинском женском теннисе прямо сейчас?

– Конечно, говорит. В истории украинского тенниса такого не было никогда. В первую очередь, это четвертьфинал турнира Grand Slam для наших девушек, но также и 7 девушек в топ-100. 7! Такого не было никогда. А из них две – в топ-20. Такого тоже не было никогда. Костюк и Свитолина переписывают все рекорды.

– Как вам форма Марты и Элины в этом сезоне? Благодаря чему они так хорошо выступают?

– У Марты Костюк это точно лучшая форма в ее карьере – 16 побед подряд! Победила на турнире WTA 1000 в Мадриде. Она в блестящей форме, лучшей за всю свою карьеру. Позволю себе сказать, что и Свитолина в лучшей форме в своей карьере. У нее были и четвертьфиналы, и полуфиналы, но здесь несколько иное. Они подруги, первая и вторая ракетки Украины. Они ведут сборную Украины в Кубке Билли Джин Кинг, причем очень успешно. Это будет очень тяжелое испытание для обеих. Почему? Для Марты пришло время. Элину я знаю с 13 лет, Марту, наверное, с 12 или 13. Я очень волнуюсь, переживаю, не хочу смотреть этот матч.

– Кого вы на бумаге видите фаворитом этого четвертьфинала?

– Теоретически фаворитом, учитывая последние результаты, должна быть Марта. 16 побед подряд на грунте – это многое значит. Это очень круто. Третий турнир подряд она идет без поражений. Поэтому теоретически Марта – фаворит. Но Элине в этом году исполнится 32. У нее осталось всего несколько лет, когда она сможет побороться за турнир Grand Slam. У Элины есть преимущество перед Мартой в том, что к ней пришла теннисная мудрость. Она играет, она изменила свой теннис, стала более агрессивной, стала чистить линии, но теперь она гроссмейстер, профессор. Думаю, все-таки будет 3 сета. Победит та девушка, которая сможет справиться со своими нервами, совместить их с какой-то удачей, выспаться перед матчем – очень много нюансов. Но будем болеть за Украину.

Матч Элина Свитолина – Марта Костюк состоится 2 июня.