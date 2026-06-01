01 июня 2026, 20:17 | Обновлено 01 июня 2026, 21:09
Эксперт: «Суркис загнал себя в тупик из-за обещания Ярмоленко»

Вацко считает, что Андрей должен сменить амплуа в Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Суркис

Известный футбольный комментатор, блогер и журналист Виктор Вацко отреагировал на продление киевским «Динамо» контракта с 36-летним нападающим Андреем Ярмоленко.

Новый контракт рассчитан до июня 2027 года. Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что Ярмоленко будет играть в футбол, пока не побьет бомбардирский рекорд Максима Шацких. Чтобы повторить достижение известного динамовца, Андрею осталось забить два мяча.

Вацко считает, что удержание в команде возрастного футболиста вредит клубу в целом.

«Понятно, что «Динамо», имея в составе Ярмоленко-футболиста, выигрывает. Но с другой стороны, футбольному клубу «Динамо» Киев, у которого уже сколько лет нет спортивного директора, такая ситуация однозначно не идет на пользу.

И мне это выглядит так, что Игорь Суркис в свое время, дав обещание Андрею Ярмоленко, что «ты возвращаешься в «Динамо», играешь, сколько хватит сил, а потом становишься спортивным директором», где-то сам себя загнал в тупик. Потому что, с одной стороны, нарушать слово неправильно, некрасиво. А с другой стороны, и это всем уже, по-моему, очевидно, что из-за нынешней системы клубного управления «Динамо», ну, клуб проседает все больше», – пояснил эксперт.

В прошлом сезоне «Динамо» заняло четвертое место в УПЛ. Команда Игоря Костюка набрала 57 очков в 30 матчах.

відомий футбольний коментатор, журналіст,
блогер і аналізатор (чи асенізатор?) не збреше. 
....Порушити слово негарно....  Кому? Суркісу ?  Та йому десь далеко і глибоко на своє слово і гарно це чині....
Скільком гравцям Динамо він обіцяв, що як тільки той подовжить контракт з Динамо, то Суркіс одразу ж його відпустить, якщо надійде пропозиція від хорошого клубу... І скільки разів Суркіс дотримав обіцянки?
