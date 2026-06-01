  Иван ГЕЦКО: «Это одна из причин, почему сборная не попала на ЧМ-2026»
01 июня 2026, 18:52
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Автор первого гола в истории национальной сборной Иван Гецко остался в восторге от игры и возвращения Андрея Ярмоленко. В воскресенье 31 мая сборная Украины сыграла против Польши во Вроцлаве. Матч завершился победой «сине-желтых» со счетом 2:0.

– Мне особенно понравилось интервью Ярмоленко после матча. Было видно, что у него большая надежда еще поиграть за сборную Украины. Кто-то уже ставил на нем крест, но оказалось, что он может играть и играть неплохо. Возможно, его не хватает на два тайма, но на 60 минут это очень хороший футболист, один из лучших в сборной сегодня.

– Гол Ярмоленко был важен именно для команды?

– Я думаю, что да. Честно говоря, я уже говорил вам, что был очень недоволен тем, что в те трудные времена для сборной Украины, когда у нее еще был реальный шанс попасть на чемпионат мира, его отстранили от команды. Это было неправильно.

На мой взгляд, это одна из причин, почему сборная не попала на чемпионат мира. Потому что это футболист высокого класса. Во-первых. Во-вторых, он авторитетный игрок, на которого могут равняться другие. Он мог поднять атмосферу в команде, мог завести партнеров, мог и крикнуть, и гаркнуть, когда нужно.

Такие характеристики должны быть в команде. И ничего бы не произошло, будь он в заявке. Но климат и атмосфера в команде были бы совсем другими.

– Рано ли ему заканчивать со сборной и с футболом?

– Вы видели, как у него горели глаза? Когда вы последний раз видели такого Ярмоленко? Если честно, я его давно таким не видел.

Он был счастливым человеком. Было очень приятно наблюдать, что он доволен и результатом, и своей игрой, и подходом тренерского штаба, и командой.

Второй товарищеский матч в рамках нынешнего сбора Украина проведет 7 июня против Дании. Поединок состоится в Оденсе.

