У экс-тренера сборной Англии рак четвертой стадии

Бывший капитан и тренер сборной Англии Кевин Киган сообщил, что у него рак четвертой стадии. Это самая запущенная стадия рака, означающая, что болезнь распространилась на другие части тела.

«Я попал в автомобильную аварию, и в результате мне пришлось сделать операцию», – сказал 75-летний бывший нападающий и тренер «Ньюкасла». «Во время обследования перед операцией выяснилось, что у меня рак. Врачи сказали, что у них есть первоклассный специалист по борьбе с моей болезнью, а именно с раком четвертой стадии.

Поэтому я пошел к нему. Он болеет за «Ливерпуль», поэтому я знал, что не останусь один. Он сказал: «Кевин, у меня невероятно высокая эффективность этого нового лечения». Я спросил: «А какова ваша эффективность?» Он сказал: «33%». Я думал, будет 80%, 90%. 33%!

Киган дважды выигрывал «Золотой мяч» и играл за «Сканторп Юнайтед», «Ливерпуль», «Гамбург», «Саутгемптон» и «Ньюкасл» на протяжении своей блестящей карьеры. Позже он возглавлял «Ньюкасл», «Фулхэм», сборную Англии и «Манчестер Сити».