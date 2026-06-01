  4. У экс-тренера сборной Англии рак четвертой стадии
01 июня 2026, 19:41 | Обновлено 01 июня 2026, 19:54
У экс-тренера сборной Англии рак четвертой стадии

Кевин Киган рассказал о болезни

01 июня 2026, 19:41 | Обновлено 01 июня 2026, 19:54
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Киган

Бывший капитан и тренер сборной Англии Кевин Киган сообщил, что у него рак четвертой стадии. Это самая запущенная стадия рака, означающая, что болезнь распространилась на другие части тела.

«Я попал в автомобильную аварию, и в результате мне пришлось сделать операцию», – сказал 75-летний бывший нападающий и тренер «Ньюкасла». «Во время обследования перед операцией выяснилось, что у меня рак. Врачи сказали, что у них есть первоклассный специалист по борьбе с моей болезнью, а именно с раком четвертой стадии.

Поэтому я пошел к нему. Он болеет за «Ливерпуль», поэтому я знал, что не останусь один. Он сказал: «Кевин, у меня невероятно высокая эффективность этого нового лечения». Я спросил: «А какова ваша эффективность?» Он сказал: «33%». Я думал, будет 80%, 90%. 33%!

Киган дважды выигрывал «Золотой мяч» и играл за «Сканторп Юнайтед», «Ливерпуль», «Гамбург», «Саутгемптон» и «Ньюкасл» на протяжении своей блестящей карьеры. Позже он возглавлял «Ньюкасл», «Фулхэм», сборную Англии и «Манчестер Сити».

Руслан Полищук Источник: BBC
Комментарии 3
Кевіне, ще не так давно ефективність лікування 4 стадії була майже 0,0. Подумай про це.
Кевін Кіган - двічі володар Золотого м'яча і жодної згадки про це у статті. Мабуть таки дворазовий володар Золотого м'яча крутіше звучить, чим колишній капітан та тренер збірної Англії. Автору статті великий мінус
