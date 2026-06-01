01 июня 2026, 19:16 | Обновлено 01 июня 2026, 19:20
ВИДЕО. Хвича унизил россиянина. Поступок Кварацхелии восхитил украинцев

Футболист ПСЖ коротко ответил журналисту после финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Вингер ПСЖ и сборной Грузии Хвича Кварацхелия стал героем социальных сетей после финала Лиги чемпионов.

В сети активно распространяется видео, на котором грузинский футболист общается с журналистами после победы ПСЖ. Один из представителей СМИ обратился к Кварацхелии на русском языке, однако футболист сразу дал понять, что не хочет продолжать разговор в таком формате.

«Нет, я не могу говорить по-русски, извините», – ответил Хвича.

Этот эпизод вызвал широкий резонанс среди болельщиков. Особенно активно реакцию Кварацхелии поддержали украинские пользователи соцсетей, которые напомнили о последовательной позиции Грузии в отношении российской оккупации части ее территорий.

На фоне популярности видео в социальной сети X появился вирусный пост, в котором говорится: «Лучший игрок сезона Лиги чемпионов Хвича Кварацхелия сказал российскому журналисту: «Нет, я не могу говорить по-русски, извините». Грузинский король не забыл, кто является оккупантом».

Публикация уже набрала более миллиона просмотров и тысячи лайков.

В сезоне 2025/26 Кварацхелия помог ПСЖ второй год подряд выиграть Лигу чемпионов, а сам стал одним из ключевых футболистов команды Луиса Энрике.

Він не принизив, а не повівся на провокацію 
При этом вместе с Мотей фоткались с кубком. Перемога/зрада
А че видео такое короткое?
