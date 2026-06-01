ВИДЕО. Хвича унизил россиянина. Поступок Кварацхелии восхитил украинцев
Футболист ПСЖ коротко ответил журналисту после финала Лиги чемпионов
Вингер ПСЖ и сборной Грузии Хвича Кварацхелия стал героем социальных сетей после финала Лиги чемпионов.
В сети активно распространяется видео, на котором грузинский футболист общается с журналистами после победы ПСЖ. Один из представителей СМИ обратился к Кварацхелии на русском языке, однако футболист сразу дал понять, что не хочет продолжать разговор в таком формате.
«Нет, я не могу говорить по-русски, извините», – ответил Хвича.
Этот эпизод вызвал широкий резонанс среди болельщиков. Особенно активно реакцию Кварацхелии поддержали украинские пользователи соцсетей, которые напомнили о последовательной позиции Грузии в отношении российской оккупации части ее территорий.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
На фоне популярности видео в социальной сети X появился вирусный пост, в котором говорится: «Лучший игрок сезона Лиги чемпионов Хвича Кварацхелия сказал российскому журналисту: «Нет, я не могу говорить по-русски, извините». Грузинский король не забыл, кто является оккупантом».
Публикация уже набрала более миллиона просмотров и тысячи лайков.
В сезоне 2025/26 Кварацхелия помог ПСЖ второй год подряд выиграть Лигу чемпионов, а сам стал одним из ключевых футболистов команды Луиса Энрике.
A response that left many russians fuming:— UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) June 1, 2026
UEFA Champions League Player of the Season Khvicha Kvaratskhelia told a russian journalist:
“No, I can’t speak russian, sorry.”
The Georgian king hasn’t forgotten who the occupier is. 🇬🇪🤝🇺🇦 pic.twitter.com/k4kfqBwE9w
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер покинул команду после вылета из Ла Лиги
Русин станет заменой Фаала