Игорь ХУДОБЯК: «Сборной над всем еще предстоит работать»

В воскресенье, 31 мая, сборная Украины победила Польшу со счетом 2:0 в товарищеском поединке во Вроцлаве. Эта игра стала дебютной для Андреа Мальдеры во главе главной команды нашей страны.

Экс-игрок львовских «Карпат» Игорь Худобяк проанализировал игру сборной Украины.

«Пришел новый тренер – будь то первая игра или последняя, ​​но нужно с первых минут выходить и демонстрировать уверенность, особенно в игре с мячом. После первого гола нужно было еще больше контролировать ход матча.

Над всем еще предстоит работать. Защита, атака, переходные фазы, стандартные положения – это только начало, и впереди еще очень много работы.

Самое главное, чтобы ребята, приезжая в сборную, отдавались на все 100% и, несмотря на результат или другие обстоятельства, полностью выкладывались на поле», – сказал Худобяк.

Второй товарищеский матч в рамках нынешнего сбора Украина проведет 7 июня против Дании. Поединок состоится в Оденсе.