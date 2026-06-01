Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь ХУДОБЯК: «Сборной над всем еще предстоит работать»
Сборная УКРАИНЫ
01 июня 2026, 18:40 | Обновлено 01 июня 2026, 19:01
187
0

Игорь ХУДОБЯК: «Сборной над всем еще предстоит работать»

Игорь Худобяк уверен, что сборной Украины есть куда расти

01 июня 2026, 18:40 | Обновлено 01 июня 2026, 19:01
187
0
Игорь ХУДОБЯК: «Сборной над всем еще предстоит работать»
УАФ. Сборная Украины по футболу

В воскресенье, 31 мая, сборная Украины победила Польшу со счетом 2:0 в товарищеском поединке во Вроцлаве. Эта игра стала дебютной для Андреа Мальдеры во главе главной команды нашей страны.

Экс-игрок львовских «Карпат» Игорь Худобяк проанализировал игру сборной Украины.

«Пришел новый тренер – будь то первая игра или последняя, ​​но нужно с первых минут выходить и демонстрировать уверенность, особенно в игре с мячом. После первого гола нужно было еще больше контролировать ход матча.

Над всем еще предстоит работать. Защита, атака, переходные фазы, стандартные положения – это только начало, и впереди еще очень много работы.

Самое главное, чтобы ребята, приезжая в сборную, отдавались на все 100% и, несмотря на результат или другие обстоятельства, полностью выкладывались на поле», – сказал Худобяк.

Второй товарищеский матч в рамках нынешнего сбора Украина проведет 7 июня против Дании. Поединок состоится в Оденсе.

По теме:
Олег ДУЛУБ: «Пока у Мальдеры «конфетно-букетный» период»
«Болит локоть». Защитник сборной пожаловался на жесткую игру Левандовски
Анатолий ТРУБИН: «Заехали на заправку – цены в гривнах. Такая радость»
сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина Игорь Худобяк (Ярославович) 1985 Андреа Мальдера Карпаты Львов
Руслан Полищук Источник: NV.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
Бокс | 01 июня 2026, 08:25 4
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном

Сулейман считает, что на момент остановки боя был ничейный результат

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 01 июня 2026, 07:05 0
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Турнир в элитном дивизионе в Швейцарии

Стало известно, состоится ли трансфер Александра Зинченко в Полесье
Футбол | 01.06.2026, 10:57
Стало известно, состоится ли трансфер Александра Зинченко в Полесье
Стало известно, состоится ли трансфер Александра Зинченко в Полесье
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Бокс | 01.06.2026, 03:44
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
МИЧЕЛ про уход из Жироны: «Не хочу прощаться. Ми написали историю»
Футбол | 01.06.2026, 17:29
МИЧЕЛ про уход из Жироны: «Не хочу прощаться. Ми написали историю»
МИЧЕЛ про уход из Жироны: «Не хочу прощаться. Ми написали историю»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 13
Футбол
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
Бенфика получила официальное предложение о трансфере Трубина
01.06.2026, 07:35 3
Футбол
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем