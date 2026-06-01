Богданов разнес лидера сборной за дикий ляп в матче с поляками

Бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Богданов вынес вердикт опытному защитнику и одному из лидеров национальной команды Николаю Матвиенко.

«При счете 2:0 Матвиенко очень неосмотрительно сыграл, едва не подведя всю команду. Николаю повезло, что Трубин совершил суперсейв, хотя его расстреливали в упор», – сказал Богданов, оценив игру защитника на 6 баллов из 10.

При этом Андрей отметил, что в целом, если не брать некоторую суматоху в собственной штрафной площадке, защита сборной сыграла удачно и не испытывала серьезных проблем на протяжении матча.

Следующий поединок команда Андреа Мальдеры сыграет 7 июня против сборной Дании.