Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после игр за ПСЖ
Защитник потерял пять миллионов евро и разделил второе место в антирейтинге Transfermarkt
Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов, которые выступают в чемпионате Франции – изменения были опубликована на официальном сайте.
В пятерке игроков, которые больше всех повысили свою рыночную стоимость оказались игроки ПСЖ – команда Луиса Энрике второй год подряд стала триумфатором Лиги чемпионов.
- Хвича Кварацхелия – 140 млн евро (+50 млн)
- Витинья – 140 млн евро (+30 млн)
- Жоау Невеш – 140 млн евро (+30 млн)
- Дезире Дуэ – 120 млн евро (+30 млн)
- Варрен Заир Эмери – 80 млн евро (+20 млн)
Среди тех, кто потерял в цене больше всего, оказался и защитник сборной Украины Илья Забарный, который теперь оценивается в 40 млн евро (минус 5 млн).
По этому показателю 23-летний футболист разделил второе место еще с пятью игроками антирейтинга, пропустив вперед своего одноклубника Фабиана Руиса (минус 10 млн евро).
В нынешнем сезоне Забарный провел 37 матчей, в которых забил один гол. Контракт украинца с парижским клубом истекает в июне 2030 года.
Самые дорогие игроки чемпионата Франции:
- Хвича Кварацхелия – 140 млн евро
- Витинья – 140 млн евро
- Жоау Невеш – 140 млн евро
- Дезире Дуэ – 120 млн евро
- Усман Дембеле – 100 млн евро
