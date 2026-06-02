  4. Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после игр за ПСЖ
02 июня 2026, 14:27
Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после игр за ПСЖ

Защитник потерял пять миллионов евро и разделил второе место в антирейтинге Transfermarkt

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов, которые выступают в чемпионате Франции – изменения были опубликована на официальном сайте.

В пятерке игроков, которые больше всех повысили свою рыночную стоимость оказались игроки ПСЖ – команда Луиса Энрике второй год подряд стала триумфатором Лиги чемпионов.

  1. Хвича Кварацхелия – 140 млн евро (+50 млн)
  2. Витинья – 140 млн евро (+30 млн)
  3. Жоау Невеш – 140 млн евро (+30 млн)
  4. Дезире Дуэ – 120 млн евро (+30 млн)
  5. Варрен Заир Эмери – 80 млн евро (+20 млн)

Среди тех, кто потерял в цене больше всего, оказался и защитник сборной Украины Илья Забарный, который теперь оценивается в 40 млн евро (минус 5 млн).

По этому показателю 23-летний футболист разделил второе место еще с пятью игроками антирейтинга, пропустив вперед своего одноклубника Фабиана Руиса (минус 10 млн евро).

В нынешнем сезоне Забарный провел 37 матчей, в которых забил один гол. Контракт украинца с парижским клубом истекает в июне 2030 года.

Самые дорогие игроки чемпионата Франции:

  1. Хвича Кварацхелия – 140 млн евро
  2. Витинья – 140 млн евро
  3. Жоау Невеш – 140 млн евро
  4. Дезире Дуэ – 120 млн евро
  5. Усман Дембеле – 100 млн евро
Николай Тытюк Источник: Transfermarketweb
Комментарии 1
Володар ЗМ на 5 місці
