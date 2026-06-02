Трансферная стоимость Забарного серьезно изменилась после игр за ПСЖ

Портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов, которые выступают в чемпионате Франции – изменения были опубликована на официальном сайте.

В пятерке игроков, которые больше всех повысили свою рыночную стоимость оказались игроки ПСЖ – команда Луиса Энрике второй год подряд стала триумфатором Лиги чемпионов.

Хвича Кварацхелия – 140 млн евро (+50 млн) Витинья – 140 млн евро (+30 млн) Жоау Невеш – 140 млн евро (+30 млн) Дезире Дуэ – 120 млн евро (+30 млн) Варрен Заир Эмери – 80 млн евро (+20 млн)

Среди тех, кто потерял в цене больше всего, оказался и защитник сборной Украины Илья Забарный, который теперь оценивается в 40 млн евро (минус 5 млн).

По этому показателю 23-летний футболист разделил второе место еще с пятью игроками антирейтинга, пропустив вперед своего одноклубника Фабиана Руиса (минус 10 млн евро).

В нынешнем сезоне Забарный провел 37 матчей, в которых забил один гол. Контракт украинца с парижским клубом истекает в июне 2030 года.

