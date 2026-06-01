Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона продает звездного воспитанника, чтобы подписать лидера Ман Сити
Испания
01 июня 2026, 17:08 | Обновлено 01 июня 2026, 18:05
1900
2

Барселона продает звездного воспитанника, чтобы подписать лидера Ман Сити

Каталонцы нашли деньги на зарплату для Бернарду Силвы

01 июня 2026, 17:08 | Обновлено 01 июня 2026, 18:05
1900
2 Comments
Барселона продает звездного воспитанника, чтобы подписать лидера Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Сильва

«Барселона» согласилась на продажу своего 23-летнего нападающего Ансу Фати в «Монако», чтобы высвободить средства для подписания 31-летнего португальского полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Источник сообщает, что «Монако» заплатит каталонскому клубу 11 млн евро за его звездного воспитанника. Этого должно хватить, чтобы разгрузить зарплатную ведомость «Барселоны» для приглашения португальца. Силва покинет «Ман Сити» летом на правах свободного агента, однако его финансовые запросы пока не по карману «блаугранас».

Бернарду выступал в составе английского клуба на протяжении последних 9 лет. За это время он выиграл 19 трофеев.

По теме:
Фабрицио Романо рассказал, где продолжит карьеру Ансу Фати
Легендарный клуб связался с Виктором Цыганковым
Арсенал определился с приоритетными подписаниями на летнее трансферное окно
Бернарду Силва Ансу Фати Монако Манчестер Сити Барселона Ла Лига Лига 1 (Франция) Английская Премьер-лига чемпионат Франции по футболу чемпионат Англии по футболу чемпионат Испании по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: Cope
Оцените материал
(19)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
Бокс | 01 июня 2026, 08:25 4
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном

Сулейман считает, что на момент остановки боя был ничейный результат

Григорчук прокомментировал возвращение Черноморца в УПЛ и трансферы клуба
Футбол | 01 июня 2026, 17:19 2
Григорчук прокомментировал возвращение Черноморца в УПЛ и трансферы клуба
Григорчук прокомментировал возвращение Черноморца в УПЛ и трансферы клуба

Команда снова будет в элите

Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 01.06.2026, 05:39
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Громкий трансфер Карпат. Во Львов приедет экс-динамовец, игравший в Англии
Футбол | 01.06.2026, 12:07
Громкий трансфер Карпат. Во Львов приедет экс-динамовец, игравший в Англии
Громкий трансфер Карпат. Во Львов приедет экс-динамовец, игравший в Англии
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Бокс | 01.06.2026, 09:47
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Гарне придбання 
Ответить
+2
А Ямаля куда?
Ответить
0
Популярные новости
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
Определились финалисты чемпионата мира по хоккею
31.05.2026, 07:59 1
Хоккей
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
01.06.2026, 04:32
Футбол
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
Мальдера объявил имя капитана сборной Украины
31.05.2026, 08:45 2
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 4
Бокс
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
ЧМ по хоккею. Сборные Канады и Финляндии сыграли за финал
30.05.2026, 23:41 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем