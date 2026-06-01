Барселона продает звездного воспитанника, чтобы подписать лидера Ман Сити

«Барселона» согласилась на продажу своего 23-летнего нападающего Ансу Фати в «Монако», чтобы высвободить средства для подписания 31-летнего португальского полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы.

Источник сообщает, что «Монако» заплатит каталонскому клубу 11 млн евро за его звездного воспитанника. Этого должно хватить, чтобы разгрузить зарплатную ведомость «Барселоны» для приглашения португальца. Силва покинет «Ман Сити» летом на правах свободного агента, однако его финансовые запросы пока не по карману «блаугранас».

Бернарду выступал в составе английского клуба на протяжении последних 9 лет. За это время он выиграл 19 трофеев.