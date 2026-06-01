  Фабрицио Романо рассказал, где продолжит карьеру Ансу Фати
Испания
01 июня 2026, 15:34 | Обновлено 01 июня 2026, 15:52
Фабрицио Романо рассказал, где продолжит карьеру Ансу Фати

Испанский футболист перейдет из «Барселоны» в «Монако»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Испанский нападающий Ансу Фати перейдет из «Барселоны» в «Монако». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 23-летний футболист, который прошедший сезон провел на правах аренды в составе «монегасков», перейдет в клуб Лиги 1 на постоянной основе. Сумма сделки составляет 11 миллионов евро.

В пошедшем сезоне на счету Ансу Фати 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 12 результативными ударами.

Ранее сообщалось о том, что Филипе Луис возглавит «Монако».

Барселона Ансу Фати Монако Фабрицио Романо трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
