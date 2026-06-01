Фабрицио Романо рассказал, где продолжит карьеру Ансу Фати
Испанский футболист перейдет из «Барселоны» в «Монако»
Испанский нападающий Ансу Фати перейдет из «Барселоны» в «Монако». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 23-летний футболист, который прошедший сезон провел на правах аренды в составе «монегасков», перейдет в клуб Лиги 1 на постоянной основе. Сумма сделки составляет 11 миллионов евро.
В пошедшем сезоне на счету Ансу Фати 30 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 12 результативными ударами.
Ранее сообщалось о том, что Филипе Луис возглавит «Монако».
🚨🇲🇨 Story from one month ago, confirmed: Ansu Fati, set to stay at AS Monaco joining on a permanent deal from Barcelona.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026
€11m fee and sell-on clause for Barça, Ansu prepared to stay with Filipe Luis as new head coach. 🔗
11 goals in his first Ligue1 season. ❤️🤍✅ pic.twitter.com/PY5IziDxbC
