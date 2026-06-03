Украина. Премьер лига03 июня 2026, 15:59 | Обновлено 03 июня 2026, 16:09
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Младен БАРТУЛОВИЧ: «Был пункт в контракте – учить украинский язык»
У тренера Металлиста 1925 уже нет проблем с языком
03 июня 2026, 15:59 | Обновлено 03 июня 2026, 16:09
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Наставник Металлиста 1925 Младен Бартулович рассказал о том, что уже не имеет проблем с украинским языком, так как начал его учить еще во время карьеры игрока.
«Я 20 лет в Украине уже. Все вокруг на украинском языке. А когда играл в Карпатах, то все говорили на украинском. Даже пункт в контракте был – нужно учить язык».
«И после этого начала у меня улучшаться ситуация», – сказал Бартулович.
Металлист 1925 завершил сезон УПЛ на пятой позиции.
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