Младен БАРТУЛОВИЧ: «Был пункт в контракте – учить украинский язык»

Наставник Металлиста 1925 Младен Бартулович рассказал о том, что уже не имеет проблем с украинским языком, так как начал его учить еще во время карьеры игрока.

«Я 20 лет в Украине уже. Все вокруг на украинском языке. А когда играл в Карпатах, то все говорили на украинском. Даже пункт в контракте был – нужно учить язык».

«И после этого начала у меня улучшаться ситуация», – сказал Бартулович.

Металлист 1925 завершил сезон УПЛ на пятой позиции.