Косовский назвал лучшего игрока матча Украины против Польши

Бывший полузащитник национальной сборной Украины Виталий Косовский эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о контрольном поединке Польша – Украина, в котором во Вроцлаве гости победили – 2:0.

«Несмотря на то, что у матча был статус товарищеского, все же, нельзя сказать, что обе сборные слегка решили устроить себе легкую прогулку перед заслуженным отпуском. И хотя скорости не были высокими, но чувствовалось попытка участников продемонстрировать свои «козыри».

Считаю, что украинцы были более мотивированы. Понравилось, как они действовали плотно в третьей зоне. Перемещение Георгия Судакова с левого фланга полузащиты в центр поля позволяло создавать большинство и усложняло хозяевам контроль мяча. Это было важно, потому что поляки в наступательных операциях мало использовали фланги.

Чувствовалось, что наши ребята более раскрепощены и это позволяло увереннее действовать в отборе, на подборах. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше агрессии в атаке, но зато в этот раз была почти идеальная реализация, когда веское слово сказали ветераны Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

Склоняюсь к тому, что украинцы больше наиграли на победу. А лучшим игроком, на мой взгляд, был Виктор Цыганков, порадовавшийся скоростными рейдами, креативными решениями. Также среди наших отметил бы вратаря Анатолия Трубина, стопера Эдуарда Сарапия и нападающего Романа Яремчука.

Эта первая победа под руководством нового наставника Андреа Мальдеры внушает определенный оптимизм. Увидим, как будет в следующем контрольном поединке – со сборной Дании, которая в последнее время демонстрирует зрелищную и главную результативную игру. Возможно, в арсенале украинской сборной уже появятся тактические наработки, к которым датчане окажутся не готовы».

Матч Дания – Украина состоится в Оденсе 7 июня.

Ранее первый капитан в истории сборной Украины оценил работу Мальдеры.