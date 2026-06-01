01 июня 2026, 12:51
Первый капитан в истории сборной Украины оценил работу Мальдеры

Юрий Шелепницкий прокомментировал игру «сине-желтых», которые одолели команду Польши

Бывший игрок и первый капитан в истории сборной Украины Юрий Шелепницкий поделился впечатлениями после победы «сине-желтых» над Польшей (2:0) и оценил работу главного тренера Андреа Мальдеры:

«За один подход трудно изменить что-либо существенно. Немного неприятно было, когда сборная Польши в первые 25 минут возила нас и могла забить. Если бы не надежная игра Трубина, то счет мог достаточно быстро стать не в нашу пользу.

Как бы тогда дальше все развивалось, никто не знает... Вообще, такие контрольные матчи, такие подготовительные этапы достаточно сложные, потому что у сборных для подготовки всегда времени не хватает, это всегда определенный цейтнот.

Приятно было наблюдать, как команда дважды поймала Польшу на ошибках, причем в разных фазах игры. Первый гол случился после удачного отбора и прессинга, Яремчуку нанес очень качественный удар.

В эпизоде ​​со вторым голом наши ребята организовали качественную, буквально образцовую позиционную атаку, с динамовским привкусом – передачи и завершения от Ярмоленко были очень эстетичными.

У нас нехватка исполнителей, ограниченное количество. Мальдера точечно может прибавлять одного-двух футболистов, не больше. Меньше всего вопросов – к вратарской позиции, Трубин на данный момент остается голкипером номер один», – считает Шелепницкий.

