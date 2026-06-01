Шокирующее утро. Слот хотел остаться в Ливерпуле: тренер строил планы

Голландский тренер Арне Слот до последнего не верил, что покинет пост главного тренера «Ливерпуля» после сезона 2025/26.

«Мерсисайдцы» уволили специалиста в последние дни весны, хотя сам Арне рассчитывал остаться в клубе.

Слот обсуждал с футболистами планы на будущее и подготовку к новому сезону, работая над улучшением результатов команды.

О своем увольнении Арне узнал из слов спортивного директора Ричарда Хьюза, который шокировал тренера утром в субботу.

Причиной прекращения сотрудничества со Слотом стало неудовлетворительное настроение футболистов и болельщиков «Ливерпуля» на протяжении всего сезона.

За два года под руководством Арне «Ливерпуль» отыграл 113 матчей и выиграл Английскую Премьер-лигу в сезоне 2024/25.