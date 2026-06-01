  4. Синчук вошел в десятку самых молодых полузащитников Украины
01 июня 2026, 12:40
Синчук вошел в десятку самых молодых полузащитников Украины

Дебютный матч за национальную дружину хавбек «Монреаля» провел в 19 лет 329 дней

УАФ. Геннадий Синчук

В поединке с Польшей (2:0) в рядах сборной Украины дебютировал полузащитник «Монреаля» Геннадий Синчук. Свой дебютный матч за главную команду страны он провел в 19 лет 329 дней, став одним из самых молодых хавбеков в истории сборной. Среди коллег Геннадия по амплуа более раннюю премьеру в национальной дружине имели только 9 игроков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты полузащитников за сборную Украины

Возраст

Игрок

Дебют

Ранг

Соперник

Счет

18 лет 264 дня

Георгий СУДАКОВ

23.05.2021

ТМ

Бахрейн

1:1 (д)

18 лет 301 день

Александр ЗИНЧЕНКО

12.10.2015

ЧЕ

Испания

0:1 (д)

18 лет 304 дня

Виталий ЛИСИЦКИЙ

14.02.2001

ТМ

Грузия

0:0 (г)

18 лет 363 дня

Виктор ЦЫГАНКОВ

12.11.2016

ЧМ

Финляндия

1:0 (д)

19 лет 23 дня

Геннадий ЗУБОВ

05.10.1996

ЧМ

Португалия

2:1 (д)

19 лет 239 дней

Николай ШАПАРЕНКО

31.05.2018

ТМ

Марокко

0:0 (н)

19 лет 268 дней

Сергей КАНДАУРОВ

26.08.1992

ТМ

Венгрия

1:2 (г)

19 лет 290 дней

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО

27.04.1993

ТМ

Израиль

1:1 (д)

19 лет 317 дней

Андрей ЯРМОЛЕНКО

05.09.2009

ЧМо

Андорра

5:0 (д)

19 лет 329 дней

Геннадий СИНЧУК

31.05.2026

ТМ

Польша

2:0 (г)

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ТМ - товарищеский матч.

