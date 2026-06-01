Синчук вошел в десятку самых молодых полузащитников Украины

В поединке с Польшей (2:0) в рядах сборной Украины дебютировал полузащитник «Монреаля» Геннадий Синчук. Свой дебютный матч за главную команду страны он провел в 19 лет 329 дней, став одним из самых молодых хавбеков в истории сборной. Среди коллег Геннадия по амплуа более раннюю премьеру в национальной дружине имели только 9 игроков.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние дебюты полузащитников за сборную Украины

Возраст Игрок Дебют Ранг Соперник Счет 18 лет 264 дня Георгий СУДАКОВ 23.05.2021 ТМ Бахрейн 1:1 (д) 18 лет 301 день Александр ЗИНЧЕНКО 12.10.2015 ЧЕ Испания 0:1 (д) 18 лет 304 дня Виталий ЛИСИЦКИЙ 14.02.2001 ТМ Грузия 0:0 (г) 18 лет 363 дня Виктор ЦЫГАНКОВ 12.11.2016 ЧМ Финляндия 1:0 (д) 19 лет 23 дня Геннадий ЗУБОВ 05.10.1996 ЧМ Португалия 2:1 (д) 19 лет 239 дней Николай ШАПАРЕНКО 31.05.2018 ТМ Марокко 0:0 (н) 19 лет 268 дней Сергей КАНДАУРОВ 26.08.1992 ТМ Венгрия 1:2 (г) 19 лет 290 дней Дмитрий МИХАЙЛЕНКО 27.04.1993 ТМ Израиль 1:1 (д) 19 лет 317 дней Андрей ЯРМОЛЕНКО 05.09.2009 ЧМо Андорра 5:0 (д) 19 лет 329 дней Геннадий СИНЧУК 31.05.2026 ТМ Польша 2:0 (г)

ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ТМ - товарищеский матч.