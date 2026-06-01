Синчук вошел в десятку самых молодых полузащитников Украины
Дебютный матч за национальную дружину хавбек «Монреаля» провел в 19 лет 329 дней
В поединке с Польшей (2:0) в рядах сборной Украины дебютировал полузащитник «Монреаля» Геннадий Синчук. Свой дебютный матч за главную команду страны он провел в 19 лет 329 дней, став одним из самых молодых хавбеков в истории сборной. Среди коллег Геннадия по амплуа более раннюю премьеру в национальной дружине имели только 9 игроков.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние дебюты полузащитников за сборную Украины
|
Возраст
|
Игрок
|
Дебют
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
18 лет 264 дня
|
Георгий СУДАКОВ
|
23.05.2021
|
ТМ
|
Бахрейн
|
1:1 (д)
|
18 лет 301 день
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
12.10.2015
|
ЧЕ
|
Испания
|
0:1 (д)
|
18 лет 304 дня
|
Виталий ЛИСИЦКИЙ
|
14.02.2001
|
ТМ
|
Грузия
|
0:0 (г)
|
18 лет 363 дня
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
12.11.2016
|
ЧМ
|
Финляндия
|
1:0 (д)
|
19 лет 23 дня
|
Геннадий ЗУБОВ
|
05.10.1996
|
ЧМ
|
Португалия
|
2:1 (д)
|
19 лет 239 дней
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
31.05.2018
|
ТМ
|
Марокко
|
0:0 (н)
|
19 лет 268 дней
|
Сергей КАНДАУРОВ
|
26.08.1992
|
ТМ
|
Венгрия
|
1:2 (г)
|
19 лет 290 дней
|
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО
|
27.04.1993
|
ТМ
|
Израиль
|
1:1 (д)
|
19 лет 317 дней
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
05.09.2009
|
ЧМо
|
Андорра
|
5:0 (д)
|
19 лет 329 дней
|
Геннадий СИНЧУК
|
31.05.2026
|
ТМ
|
Польша
|
2:0 (г)
ЧМ - чемпионат мира; ЧЕ - чемпионат Европы; ТМ - товарищеский матч.
