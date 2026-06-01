Сборная Украины сыграла на «ноль» в гостях впервые с июня 2024 года
До матча с Польшей наша сборная пропускала на чужих полях 8 игр подряд
Сборная Украины, обыграв на выезде Польшу со счетом 2:0, прервала свою затянувшуюся серию с пропущенными голами на чужих полях, которая составила 8 игр. Последний раз наша команда оставалась «сухой» в гостях 11 июня 2024 года, когда в Кишиневе в товарищеском матче разгромила Молдову – 4:0.
К слову, более затяжные гостевые серии с пропущенными мячами украинцы ранее имели лишь дважды: в период с ноября 2019 года по октябрь-2021-го – из 10 игр и с апреля 2003-го по сентябрь 2004-го – из 9.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые продолжительные гостевые серии сборной Украины с пропущенными мячами
|
Серия
|
Началась
|
Соперник
|
Счет
|
Завершилась
|
Соперник
|
Счет
|
10
|
17.11.2019
|
Сербия
|
2:2
|
16.11.2021
|
Босния
|
2:0
|
9
|
30.04.2003
|
Дания
|
0:2
|
17.11.2004
|
Турция
|
3:0
|
8
|
10.09.2024
|
Чехия
|
2:3
|
31.05.2026
|
Польша
|
2:0
|
6
|
02.06.2007
|
Франция
|
0:2
|
01.06.2008
|
Швеция
|
1:0
|
6
|
26.03.2023
|
Англия
|
0:2
|
03.06.2024
|
Германия
|
0:0
|
5
|
26.08.1992
|
Венгрия
|
1:2
|
23.10.1993
|
США
|
1:0
|
5
|
15.03.1994
|
Израиль
|
0:1
|
26.04.1995
|
Эстония
|
1:0
|
5
|
06.09.1995
|
Литва
|
3:1
|
31.08.1996
|
Сев. Ирландия
|
1:0
|
5
|
06.10.2001
|
Польша
|
1:1
|
16.10.2002
|
Сев. Ирландия
|
0:0
|
5
|
17.11.2015
|
Словения
|
1:1
|
06.10.2017
|
Косово
|
2:0
|
