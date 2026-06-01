Сборная Украины сыграла на «ноль» в гостях впервые с июня 2024 года

Сборная Украины, обыграв на выезде Польшу со счетом 2:0, прервала свою затянувшуюся серию с пропущенными голами на чужих полях, которая составила 8 игр. Последний раз наша команда оставалась «сухой» в гостях 11 июня 2024 года, когда в Кишиневе в товарищеском матче разгромила Молдову – 4:0.

К слову, более затяжные гостевые серии с пропущенными мячами украинцы ранее имели лишь дважды: в период с ноября 2019 года по октябрь-2021-го – из 10 игр и с апреля 2003-го по сентябрь 2004-го – из 9.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые серии сборной Украины с пропущенными мячами