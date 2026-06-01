  Сборная Украины сыграла на «ноль» в гостях впервые с июня 2024 года
01 июня 2026, 11:24 | Обновлено 01 июня 2026, 11:34
Сборная Украины сыграла на «ноль» в гостях впервые с июня 2024 года

До матча с Польшей наша сборная пропускала на чужих полях 8 игр подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины, обыграв на выезде Польшу со счетом 2:0, прервала свою затянувшуюся серию с пропущенными голами на чужих полях, которая составила 8 игр. Последний раз наша команда оставалась «сухой» в гостях 11 июня 2024 года, когда в Кишиневе в товарищеском матче разгромила Молдову – 4:0.

К слову, более затяжные гостевые серии с пропущенными мячами украинцы ранее имели лишь дважды: в период с ноября 2019 года по октябрь-2021-го – из 10 игр и с апреля 2003-го по сентябрь 2004-го – из 9.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные гостевые серии сборной Украины с пропущенными мячами

Серия

Началась

Соперник

Счет

Завершилась

Соперник

Счет

10

17.11.2019

Сербия

2:2

16.11.2021

Босния

2:0

9

30.04.2003

Дания

0:2

17.11.2004

Турция

3:0

8

10.09.2024

Чехия

2:3

31.05.2026

Польша

2:0

6

02.06.2007

Франция

0:2

01.06.2008

Швеция

1:0

6

26.03.2023

Англия

0:2

03.06.2024

Германия

0:0

5

26.08.1992

Венгрия

1:2

23.10.1993

США

1:0

5

15.03.1994

Израиль

0:1

26.04.1995

Эстония

1:0

5

06.09.1995

Литва

3:1

31.08.1996

Сев. Ирландия

1:0

5

06.10.2001

Польша

1:1

16.10.2002

Сев. Ирландия

0:0

5

17.11.2015

Словения

1:1

06.10.2017

Косово

2:0
