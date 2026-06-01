Объявлено имя лучшего тренера и игрока Первой лиги 2025/26
Сергей Шищенко и Виталий Дахновский из «Буковины» забрали награды
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) провела традиционное голосование за звание лучшего тренера и футболиста по итогам сезона 2025/26.
Обе индивидуальные награды достались представителям клуба «Буковина», который завоевал золотые медали Первой лиги.
Лучшим тренером стал Сергей Щищенко, а лучшим футболистом – Виталий Дахновский, который провел в сезоне 28 матчей (18 голов и 8 результативных передач).
Кроме того, Виталий завершил сезон в статусе лучшего бомбардира и лучшего ассистента Первой лиги.
Президент ПФЛ Александр Каденко вручил призы победителям во время празднования чемпионства «Буковины» в Черновцах.
