  4. Объявлено имя лучшего тренера и игрока Первой лиги 2025/26
Украина. Первая лига
01 июня 2026, 11:38 | Обновлено 01 июня 2026, 11:48
Объявлено имя лучшего тренера и игрока Первой лиги 2025/26

Сергей Шищенко и Виталий Дахновский из «Буковины» забрали награды

ФК Буковина. Сергей Шищенко (справа)

Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) провела традиционное голосование за звание лучшего тренера и футболиста по итогам сезона 2025/26.

Обе индивидуальные награды достались представителям клуба «Буковина», который завоевал золотые медали Первой лиги.

Лучшим тренером стал Сергей Щищенко, а лучшим футболистом – Виталий Дахновский, который провел в сезоне 28 матчей (18 голов и 8 результативных передач).

Кроме того, Виталий завершил сезон в статусе лучшего бомбардира и лучшего ассистента Первой лиги.

Президент ПФЛ Александр Каденко вручил призы победителям во время празднования чемпионства «Буковины» в Черновцах.

Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Буковина Черновцы Сергей Шищенко Виталий Дахновский
Андрей Витренко Источник: ПФЛ
