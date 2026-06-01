Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины впервые с сентября 2022 года сыграла два сухих матча подряд
Сборная УКРАИНЫ
01 июня 2026, 10:54 | Обновлено 01 июня 2026, 11:12
156
1

Сборная Украины впервые с сентября 2022 года сыграла два сухих матча подряд

Совершила она это под руководством двух разных тренеров

01 июня 2026, 10:54 | Обновлено 01 июня 2026, 11:12
156
1 Comments
Сборная Украины впервые с сентября 2022 года сыграла два сухих матча подряд
УАФ

Сборная Украины сыграла два матча подряд без пропущенных мячей.

После победы над Албанией 31 марта со счетом 1:0, украинцы победили 31 мая сборную Польши со счетом 2:0.

Интересным фактом является то, что осуществила это сборная Украины под руководством двух разных тренеров. Матч против Албании был последним для Сергея Реброва, а против Польши – первым для Андреа Мальдеры во главе национальной команды.

Последний раз до этого сборная Украины сыграла два «сухих» поединка подряд еще в сентябре 2022 года.

Тогда в Лиге наций украинцы победили сборную Армении со счетом 5:0, а затем сыграли вничью со сборной Шотландии со счетом 0:0.

Главным тренером команды в этих матчах был Александр Петраков.

По теме:
Яремчук забил 8-й победный гол за сборную Украины
Сборная Украины сыграла на «ноль» в гостях впервые с июня 2024 года
Сборная Украины одержала 99-ю «сухую» победу в истории
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу статистика Польша - Украина Сергей Ребров Андреа Мальдера Александр Петраков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Бокс | 01 июня 2026, 03:44 0
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико

Сулейман хочет сначала санкционировать поединок с Кабайелом

ОФИЦИАЛЬНО. Рекордсмен и легенда АПЛ завершил карьеру в 40 лет
Футбол | 01 июня 2026, 11:52 0
ОФИЦИАЛЬНО. Рекордсмен и легенда АПЛ завершил карьеру в 40 лет
ОФИЦИАЛЬНО. Рекордсмен и легенда АПЛ завершил карьеру в 40 лет

Джеймс Милнер повесил бутсы на гвоздь

Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 01.06.2026, 05:39
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 01.06.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Футбол | 01.06.2026, 10:31
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Фантастика
Ответить
0
Популярные новости
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
В команде Усика ответили Аль-Шейху, который отдал Верховену семь раундов
31.05.2026, 06:44 4
Бокс
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
Позор в россии. Бивол и Эйферт определили чемпиона мира
30.05.2026, 23:20 3
Бокс
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 12
Футбол
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Шахтер подписал соглашение с бывшим звездным футболистом
Шахтер подписал соглашение с бывшим звездным футболистом
31.05.2026, 02:32
Футбол
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
Цыганков получил предложение покинуть Жирону от участника Лиги Европы
30.05.2026, 10:01 9
Футбол
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 226
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем