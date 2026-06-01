Сборная Украины впервые с сентября 2022 года сыграла два сухих матча подряд
Совершила она это под руководством двух разных тренеров
Сборная Украины сыграла два матча подряд без пропущенных мячей.
После победы над Албанией 31 марта со счетом 1:0, украинцы победили 31 мая сборную Польши со счетом 2:0.
Интересным фактом является то, что осуществила это сборная Украины под руководством двух разных тренеров. Матч против Албании был последним для Сергея Реброва, а против Польши – первым для Андреа Мальдеры во главе национальной команды.
Последний раз до этого сборная Украины сыграла два «сухих» поединка подряд еще в сентябре 2022 года.
Тогда в Лиге наций украинцы победили сборную Армении со счетом 5:0, а затем сыграли вничью со сборной Шотландии со счетом 0:0.
Главным тренером команды в этих матчах был Александр Петраков.
