Сборная Украины впервые с сентября 2022 года сыграла два сухих матча подряд

Сборная Украины сыграла два матча подряд без пропущенных мячей.

После победы над Албанией 31 марта со счетом 1:0, украинцы победили 31 мая сборную Польши со счетом 2:0.

Интересным фактом является то, что осуществила это сборная Украины под руководством двух разных тренеров. Матч против Албании был последним для Сергея Реброва, а против Польши – первым для Андреа Мальдеры во главе национальной команды.

Последний раз до этого сборная Украины сыграла два «сухих» поединка подряд еще в сентябре 2022 года.

Тогда в Лиге наций украинцы победили сборную Армении со счетом 5:0, а затем сыграли вничью со сборной Шотландии со счетом 0:0.

Главным тренером команды в этих матчах был Александр Петраков.