Динамо планирует подписать четырех футболистов перед стартом в Лиге Европы
Киевский клуб ищет защитников, вингера и нападающего, чтобы усилить команду Игоря Костюка
Киевское «Динамо» определилось с позициями, которые нуждаются в усилении перед стартом в Лиге Европы. Клуб намерен подписать четырех футболистов.
По информации ТаТоТаке, «бело-синие» ведут работу над трансферами флангового защитника, центрального защитника, нападающего и вингера.
Главный тренер Игорь Костюк рассчитывает усилить команду игроками, которые провели нынешний сезон в аренде. Уже 12 июня к команде присоединится полузащитник Джастин Лонвейк.
Кроме того, из луганской «Зари» вернется полузащитник Роман Саленко, который попробует закрепиться в команде во время летних тренировочных сборов в Австрии.
«Динамо» планировало подписать защитника сборной Косово Люмбарда Деллову, но переход легионера сорвался из-за травмы – футболист болгарского ЦСКА сломал стопу во время тренировки.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Лонвейк і Саленко - ну дуже міцне підсилення перед ЛЄ
Хто ще на таке вкидання поведеться?