Динамо планирует подписать четырех футболистов перед стартом в Лиге Европы

Киевское «Динамо» определилось с позициями, которые нуждаются в усилении перед стартом в Лиге Европы. Клуб намерен подписать четырех футболистов.

По информации ТаТоТаке, «бело-синие» ведут работу над трансферами флангового защитника, центрального защитника, нападающего и вингера.

Главный тренер Игорь Костюк рассчитывает усилить команду игроками, которые провели нынешний сезон в аренде. Уже 12 июня к команде присоединится полузащитник Джастин Лонвейк.

Кроме того, из луганской «Зари» вернется полузащитник Роман Саленко, который попробует закрепиться в команде во время летних тренировочных сборов в Австрии.

«Динамо» планировало подписать защитника сборной Косово Люмбарда Деллову, но переход легионера сорвался из-за травмы – футболист болгарского ЦСКА сломал стопу во время тренировки.