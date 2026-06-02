  Динамо планирует подписать четырех футболистов перед стартом в Лиге Европы
Динамо планирует подписать четырех футболистов перед стартом в Лиге Европы

Киевский клуб ищет защитников, вингера и нападающего, чтобы усилить команду Игоря Костюка

Киевское «Динамо» определилось с позициями, которые нуждаются в усилении перед стартом в Лиге Европы. Клуб намерен подписать четырех футболистов.

По информации ТаТоТаке, «бело-синие» ведут работу над трансферами флангового защитника, центрального защитника, нападающего и вингера.

Главный тренер Игорь Костюк рассчитывает усилить команду игроками, которые провели нынешний сезон в аренде. Уже 12 июня к команде присоединится полузащитник Джастин Лонвейк.

Кроме того, из луганской «Зари» вернется полузащитник Роман Саленко, который попробует закрепиться в команде во время летних тренировочных сборов в Австрии.

«Динамо» планировало подписать защитника сборной Косово Люмбарда Деллову, но переход легионера сорвался из-за травмы – футболист болгарского ЦСКА сломал стопу во время тренировки.

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Висмоктані з пальця чутки які давно гуляють мережею, бо точної і правдивої інформації з Динамо ніхто не надасть от тому Тотаке і Ко. і хайпують на темі Динамо, бо інше їхнє лайно ніхто і читати не буде, якщо там не згадується Динамо
Лонвейк і Саленко - ну дуже міцне підсилення перед ЛЄ
Хто ще на таке вкидання поведеться?
