Динамо ищет новый клуб для футболиста, который разочаровал Костюка
Форвард Владислав Бленуце не сумел завоевать место в стартовом составе киевского клуба
Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце покинет украинский клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.
Главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк не заинтересован в услугах легионера, который не сумел себя проявить и побороться за место в стартовом составе.
По информации источника, «Динамо» пытается найти клуб, который оформит полноценный трансфер игрока или согласится арендовать Бленуце.
Румынский форвард перебрался в чемпионат Украины в сентябре 2025 года, когда покинул «Крайову» за два миллиона евро (по данным портала Transfermarkt).
В нынешнем сезоне Бленуце провел 11 матчей, в которых забил один гол. Контракт 24-летнего футболиста истекает в июне 2030-го, а его трансферная стоимость составляет 1,5 миллиона евро.
