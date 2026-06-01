Динамо ищет новый клуб для футболиста, который разочаровал Костюка

Форвард киевского «Динамо» Владислав Бленуце покинет украинский клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

Главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк не заинтересован в услугах легионера, который не сумел себя проявить и побороться за место в стартовом составе.

По информации источника, «Динамо» пытается найти клуб, который оформит полноценный трансфер игрока или согласится арендовать Бленуце.

Румынский форвард перебрался в чемпионат Украины в сентябре 2025 года, когда покинул «Крайову» за два миллиона евро (по данным портала Transfermarkt).

В нынешнем сезоне Бленуце провел 11 матчей, в которых забил один гол. Контракт 24-летнего футболиста истекает в июне 2030-го, а его трансферная стоимость составляет 1,5 миллиона евро.