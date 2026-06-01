Полесье, Металлист 1925 и Карпаты нацелились на голкипера из Первой лиги
Илья Ольховый может покинуть тернопольскую «Ниву» во время летнего трансферного окна
Голкипер тернопольской «Нивы» Илья Ольховый, который выступает в Первой лиге, может продолжить карьеру в элитном дивизионе чемпионата Украины.
В услугах 23-летнего футболиста заинтересованы три представителя Премьер-лиги – житомирское «Полесье», харьковский «Металлист 1925» и львовские «Карпаты».
Украинские клубы намерены связаться с «Нивой», чтобы обсудить детали потенциального трансфера вратаря, трансферная стоимость которого составляет 175 тысяч евро.
В течении карьеры Ольховый играл за ДЮСШ Тернополь, ПФК Львов и ужгородский «Минай». В марте 2023 года украинец присоединился к тернопольской команде на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне кипер провел 31 матч, в которых пропустил 28 мячей и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт Ольхового истекает в июне 2027 года.
